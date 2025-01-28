'Ведутся активные боевые действия': Синегубов опроверг захват врагом Двуречной в Харьковской области

В российском минобороны 28 января заявили о якобы оккупации населенного пункта Двуречная. Тем временем в поселке продолжаются бои, так что говорить о его захвате "нет оснований".

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Такое заявление сделал начальник Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов во время общения со СМИ, сообщает Укринформ. Чиновник добавил: российские захватчики заявляют об "освобождении" этого населенного пункта не впервые.

По словам Синегубова, ситуация на линии фронта в Харьковской области остается непростой. Однако заявления российских захватчиков о якобы захвате Двуречной Купянского района он назвал безосновательными.

"Купянское и Боровское направления более тяжелые (чем Харьковское направление. – Ред.). Ведутся активные боевые действия на территории населенного пункта Двуречная, увеличивается территория боевых действий. Это не первое заявление такое (минобороны РФ. – Ред.), оно уже было в российских СМИ, это исключительно пропаганда, и с действительностью она расходится. На территории населенного пункта ведутся боевые действия, говорить, что он захвачен, никаких оснований нет", – утверждает Синегубов.

О продвижении российских войск в Двуречной 20 января заявляли в проекте Deep State.

А 28 января захватчики из МО РФ заявили о якобы полной оккупации этого поселка, которую в государстве-агрессоре называют "освобождением". В сообщениях (а якобы оккупации Двуречной в этот день в Telegram-канале российского минобороны оно было посвящено не одно) захватчики не смогли удержаться от пафоса по поводу "решительных действий подразделений группировки войск "Запад" и в частности оккупационной бригады, воюющей в районе этого поселка.

Напомним, 26 января в Вооруженных силах Украины опровергали российские заявления об оккупации Великой Новоселки: военные заявляли, что бои за населенный пункт продолжаются и рассказали о ситуации и соотношении сил.

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