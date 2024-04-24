Великобритания может предоставить Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV: что о них известно

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи впервые поставит Вооруженным силам Украины высокоточные авиационные бомбы с лазерным наведением Paveway IV. Носителями этих бомб могут быть как американские истребители F-16, которые должны прибыть в Украину в этом году, так и старые самолеты советской эпохи.

О том, что военная помощь Соединенного Королевства будет включать бомбы Paveway IV, сообщил корреспондент BBC Джонатан Биль. Точное количество авиабомб, которое Британия планирует передать, пока неизвестно.

"Последний пакет британской военной помощи Украине будет включать бомбы Paveway IV", – написал журналист в своем аккаунте Х (ранее "Твиттер").

Что известно об авиабомбе Paveway IV

Paveway IV – это самая современная версия авиабомбы семейства Paveway. Ее разработала компания Raytheon UK. Снаряд имеет комбинированную спутниковую и инерциальную лазерную наводку и возможность не только контактного или отложенного подрыва, но и воздушного.

Paveway IV является аналогом американских JDAM и французских AASM. В ее основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

На вооружение Королевских воздушных сил Paveway IV поступила в 2008 году. Эта бомба находится на вооружении только Великобритании и Саудовской Аравии.

Масса бомбы составляет 230 кг. Наведение на цель производится по лазерной указке в любом режиме навигации.

В настоящее время носителями авиабомбы являются истребители: Eurofighter Typhoon, F-35, Panavia Tornado и Harrier II.

Однако Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях снаряды интегрировали в истребители Су-27 и МиГ-29.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания пришлет Украине новый пакет военной помощи. В пакет стоимостью 500 млн фунтов войдут 400 единиц разнообразной военной техники, четыре миллиона патронов, элементы ПВО и ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, это рекордно большой пакет помощи от Лондона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!