Великобритания не будет убеждать Украину отказаться от части территорий ради мира, – министр обороны

Великобритания не откажется от поддержки Украины в ее войне с РФ. Также Лондон никогда не будет принуждать Киев подписать мирное соглашение со страной-агрессором.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс Times Radio во вторник, 14 мая. "Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, силой или иным образом, согласиться на отказ от части своей территории. Это решение полностью за Украиной", – сказал он.

Шаппс добавил: он не считает, что "Путин вообще сможет выиграть эту войну".

"И важно, чтобы он этого не сделал", – заявил министр.

Кроме того, Шаппс сообщил, что Лондон позволил Киеву наносить удары по оккупированному Крыму, поскольку полуостров является частью Украины.

Как отмечает Politico, заявление Шаппса прозвучало после сообщения газеты Sunday Times о том, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон затронул идею соглашения между РФ и Украиной во время встречи с Дональдом Трампом в начале 2024 года.

Комментарии Шаппса "знаменуют собой последнюю попытку подавить спекуляции по поводу апрельской встречи Кэмерона с Трампом, целью которой было убедить американского республиканца поддержать дальнейшую военную помощь Украине на фоне оппозиции в его собственных рядах", пишет Politico.

Так, ссылаясь на "высокопоставленный источник", Sunday Times сообщила, что Кэмерон якобы сказал Трампу: "Каковы наилучшие условия, при которых вы как президент можете заключить сделку в январе? Обе стороны держат свои позиции и платят за это цену".

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