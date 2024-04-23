Великобритания передала Украине большую партию пожарно-спасательной техники. Фото

Великобритания отправила в Украину крупнейшую с 2022 года партию пожарной техники и оборудования. Колонна из 33 автомобилей, в том числе 20 пожарных машин, отправилась в путь утром во вторник, 23 апреля.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph. Отмечается, что логистику обеспечило министерство внутренних дел Великобритании.

К ней привлечены более 100 волонтеров из 15 пожарных служб, пожертвовавших оборудование, а также организация Fire Aid.

"33 автомобиля, в том числе 20 пожарных машин – самая большая колонна такого рода на сегодняшний день – отправились из Кента во вторник утром, везя более 2800 единиц оборудования, таких как стремянки, лодки и дыхательные аппараты, в страну, страдающую войной", – говорится в статье.

Младший министр по вопросам преступности, полиции и пожарной службы Великобритании Крис Филп отметил, что оборудование является жизненно необходимым для "героических пожарных" Украины, 91 из которых погиб, помогая спасать жертв войны.

"Путин намеренно атакует гражданское население и гражданские здания в Украине, что приводит к беспрецедентным нагрузкам на пожарно-спасательные службы, которые реагируют на эти атаки. Тот факт, что украинские спасатели смогли отреагировать на такое количество инцидентов, понеся при этом значительные потери личного состава и техники, просто поражает", – подчеркнул он.

Отмечается, что с начала войны было уничтожено 396 пожарных станций и около 1 700 пожарных авто. Около 350 пожарных были ранены, а пятеро находятся в плену РФ.

"Украина должна победить в этой войне, и мы никогда не должны колебаться в нашей поддержке. Какими бы большими или малыми ни были наши действия, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине достичь победы – как и все цивилизованные страны", – заявил Филп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Британии анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 млн фунтов стерлингов (617 млн долларов). Его используют для быстрой доставки необходимых боеприпасов, средств ПВО, БПЛА и инженерной поддержки.

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