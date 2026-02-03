Великобритания планирует утилизировать дроны Watchkeeper: каковы шансы, что взамен их получит Украина. Фото

Министерство обороны Великобритании отказалось передать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper и приняло решение об их дальнейшей утилизации. Решение приняли на фоне перехода армии на другие беспилотные системы. Речь идет о технике, которая находится на вооружении с 2010 года и сейчас считается устаревшей. Передачу этих дронов Украине правительство не рассматривает.

Об этом стало известно во время письменного ответа правительства на запрос в британском парламенте. Издание UK Defence Journal обратило внимание на ответ министра обороны Люка Полларда консервативному депутату Марку Франсуа. В документе министр объяснил подход правительства к списанию Watchkeeper и дальнейшие планы. Он отметил, что Лондон делает выбор в пользу других решений, которые должны быть экономически более эффективными.

Поллард прямо заявил, что даже после снятия с эксплуатации эти беспилотники не планируют передавать Украине. В то же время он подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Великобритании сохраняется.

Позиция правительства

Министр обороны подчеркнул, что Великобритания вместе с партнерами и в дальнейшем будет оснащать Украину для защиты ее суверенной территории. По его словам, это также нужно для формирования сильной позиции на случай мирных переговоров. Но Watchkeeper, по оценке ведомства, не соответствуют современным требованиям.

Поллард пояснил, что темпы развития беспилотных технологий, в частности в Украине, значительно выросли. На этом фоне системы, принятые на вооружение более десяти лет назад, потеряли актуальность. Именно это стало одним из ключевых аргументов против их передачи.

Министерство обороны, по словам министра, сосредоточилось на беспилотниках с сопоставимыми возможностями, но с более низкой стоимостью эксплуатации. Они должны быть способны работать в самых сложных условиях, включая боевые.

Финансы и планы

Во время обсуждения также прозвучали детали относительно финансовых последствий сворачивания программы Watchkeeper. Люк Поллард подтвердил, что общий бюджет на контролируемый процесс списания системы составляет 115,886 миллиона фунтов стерлингов. Эти средства выделяют на период с ноября 2024 года до марта 2027 года.

Деньги должны покрыть вывод комплекса из эксплуатации, пока британская армия переходит на новое решение. Речь идет о программе Corvus, ориентировочная стоимость которой оценивается примерно в 130 миллионов фунтов стерлингов.

Новая беспилотная авиационная система должна обеспечивать круглосуточное непрерывное наблюдение, разведку, обнаружение целей и рекогносцировку. Она предназначена для поддержки операций на уровне дивизий и корпусов и будет находиться на вооружении 47-го полка Королевской артиллерии. Именно это подразделение в настоящее время эксплуатирует Watchkeeper.

Что такое Watchkeeper

Watchkeeper – британский тактический разведывательный БПЛА, разработанный совместно компаниями Thales UK и израильской Elbit Systems. Он был создан для выполнения задач ISR и ISTAR – разведки, наблюдения, обнаружения и идентификации объектов на поле боя, и в течение многих лет оставался основным разведывательным дроном британской армии.

Беспилотник базируется на платформе Elbit Hermes 450, но был существенно адаптирован под нужды Великобритании. Модификации включали дополнительные сенсоры, автоматизированные функции полета и интеграцию в системы командования и контроля.

За время службы программа Watchkeeper неоднократно сталкивалась с техническими задержками и проблемами. Хотя изначально предполагалось, что система будет находиться на вооружении до 2042 года, с начала 2020-х годов ее все чаще критиковали за высокую стоимость эксплуатации, техническую ненадежность и ограниченную доступность.

На этом фоне Великобритания приняла решение постепенно отказаться от Watchkeeper и заменить его более новыми системами. Вывод комплекса из эксплуатации запланирован на 2027 год, параллельно с разработкой программы Corvus для следующего поколения тактических беспилотников.

Отдельно существует экспортная версия платформы – Watchkeeper X. Она предлагается на международном рынке с усовершенствованными сенсорами и возможностью установки дополнительного оборудования, в частности грузовых подвесок и дополнительных датчиков. Румыния, в частности, заключила контракт на поставку таких систем вместе с наземными станциями для контроля границы.

Летные характеристики:

Максимальная продолжительность полета: около 16–20 часов

Диапазон/оперативный радиус: >150 км

Крейсерская скорость: ~125–175 км/ч

Практический потолок: ~4 900–6 000 м

Двигатель: 1× роторный Wankel (~39 кВт)

Параметры:

Длина: ~6,5 м

Размах крыльев: ~10,5–10,9 м

Максимальная взлетная масса: ~470–485 кг

Полезная нагрузка: ~150 кг

