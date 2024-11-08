'Венгрия готова по-соседски помочь': Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно признал, что это украинцам нужно решать, продолжать ли войну либо идти на мирные переговоры с Россией. Он заявил, что Венгрия готова "по-соседски" помочь.

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В то же время политик признал, что сам он хотел бы мира. Во время своих поездок в Киев и Москву, совершенных в начале июля 2024 года, он говорил об этом представителям двух стран, но обе стороны, по его словам, убеждены, что время на их стороне. Об этом Орбан поделился на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште

"Украина – это суверенная страна. Венгрия – это суверенная страна. То, что будет делать Украина, это исключительно зависит от украинцев. Они решили бороться и они боролись героически. Им предстоит решать, продолжать или нет", – сказал Орбан.

Он оправдался, что всего лишь пытается уберечь свое государство от опасностей, связанных с войной.

"В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", – раскрыл детали премьер.

Орбан заявил, что обе стороны надеются, что им поможет время. А он пытался создать как можно более широкий "международный мирный климат", а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие страны.

Мол, "он никогда не говорил, что делать украинцам". Но венгерский лидер намекнул, что сейчас ситуация для Украины не является выигрышной.

"Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", – сказал премьер-министр Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В октябре Виктор Орбан раскритиковал План победы Украины. По мнению главы венгерского правительства, он "не сработает".

– Ранее Орбан после поездок в Киев и Москву заявил, что понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга.

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