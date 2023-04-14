Венгрия могла тайно помочь Украине с доставкой оружия: утечка данных Пентагона раскрыла детали – Politico

Угорщина, окремі представники уряду якої не підтримують Україну у боротьбі з російською агресією, могла таємно допомагати українцям із переміщенням озброєння. Зокрема, Будапешт міг дозволити Києву "перевезти" через свої кордони надані партнерами бойові вертольоти.

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Як пише Politico, це випливає з даних, що містяться в одному зі "злитих" у мережу документів Пентагона. В описаних там планах зазначається, ніби українські пілоти в змозі перелетіти на отриманих від Хорваnії вертольотах "через повітряний простір" Угорщини.

"У Европы есть спецназ на территории Украины. Польша и Словения обеспечивают почти половину танков, направляющихся в Киев. А Венгрия может пропускать оружие через свое воздушное пространство. Это лишь некоторые из привлекающих внимание подробностей об участии Европы в войне, скрытых в 53-страничном досье, изученном на основе утечки непроверенных документов военной разведки США", – подчеркивает издание.

В материале напомнили, что Венгрия считает США "врагом", но вместе с тем может позволить союзникам использовать свое воздушное пространство. Отмечается, что в стопке помятых страниц просочившихся в сеть секретных документов Венгрия "всплывает пару раз", как указывают журналисты, давая больше информации о "стране, которая регулярно ставит в тупик собственных партнеров".

Расследователи ссылаются на "сногсшибательный самородок", скрытый в "совершенно секретном" сообщении ЦРУ от 2 марта. В нем говорится, что ранее, 22 февраля, скандальный венгерский премьер Виктор Орбан на совещании по политической стратегии назвал США "одним из трех главных противников своей партии". Там заявили, что такие замечания с его стороны являются "повышением уровня антиамериканской риторики".

Не секрет, что правительство Орбана после полномасштабного вторжения российских войск в Украину наметило собственный курс, продвигая дружественные России нарративы. Фактически Будапешт призывал Киев уступить агрессору, а еще едко отвергал санкционные усилия союзников в Европе по изоляции экономики РФ.

"Однако просочившиеся документы США также указывают на то, что Венгрия, которая имеет небольшую границу с Украиной, может тайно разрешать союзникам использовать свое воздушное пространство для переброски вооружений к полю боя, несмотря на обещания запретить такие поставки", – утверждает Politico.

Речь идет об обещании Хорватии поставить 14 вертолетов Ми-8 украинской армии. Западные СМИ писали, что страна передаст их Польше для дальнейшего отправления ВСУ.

Журналисты добавили, что официальные лица не ответили на запросы о комментариях по этому поводу. Также примечательно: сама газета признает, что не проводила независимую проверку документов. Расследователи Politico говорят и о признаках того, что некоторые просочившиеся в сеть фотокопии были подделаны.

При этом они обосновываются тем фактом, что после публикации информации в СМИ неделю назад США признали утечку секретной информации, а 13 апреля арестовали подозреваемого в "сливе" – 21-летнего военнослужащего Нацгвардии американских ВВС Джека Тейшейру, который "спалился" из-за стола и пола на кухне собственного дома, где он фотографировал секретные документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, фактически на фоне этих новостей премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подыграл прокремлевским нарративам о нашей стране. В частности, он назвал Украину "несуществующим в финансовом плане" государством.

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