Хорватия планирует предоставить Украине в ближайшее время партию вертолетов Ми-8: подробности

Украина получит от Хорватии несколько вертолетов Ми-8. Министр обороны страны Марио Баножич заявил, что этот вопрос прорабатывается правительством, а передача, как считает он, состоится в ближайшее время.

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Конкретные сроки он раскрывать не стал. Об этом глава хорватского МО сказал на брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Баножич совершил неанонсированный визит в нашу страну 29 марта. Он сказал, что Хорватия поддерживает Украину финансово, технически, материально и политически с самого начала полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией.

"Одним из шагов такой поддержки является решение, которое сейчас в процессе рассмотрения нашим правительством. И один из пунктов таких решений – это вертолеты [Ми-8]. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем завершить их передачу", – заявил Баножич.

Кроме того, страна-партнер поможет украинским специалистам с разминированием, потому что она имеет более чем 25-летний опыт в этой сфере.

Ранее СМИ писали, что Хорватия якобы планирует передать 14 транспортных вертолетов: 12 Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т. На официальном уровне конкретное количество геликоптеров не называлось.

Как известно, хорватское правительство стоит на стороне Украины, однако из-за пророссийской оппозиции и президента Зорана Милановича Хорватия не присоединилась к миссии ЕС по тренировке воинов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Северная Македония планирует передать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24. Генеральный штаб страны уже одобрил такой шаг.

– Ранее Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех самолетов Су-25, которые можно использовать на запчасти.

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