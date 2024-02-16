Венгрия присоединится к коалиции НАТО по разминированию Украины: что известно

Венгрия стала членом коалиции стран НАТО по вопросам разминирования Украины. Официальный Будапешт подписал соответствующую декларацию вместе с 20 другими государствами Североатлантического альянса во время двухдневной встречи (14-15 февраля) министров обороны стран-членов НАТО.

Об этом сообщил в Facebook глава венгерского МО Криштоф Салай-Бобровницкий. Вооруженные силы Венгрии внесут свой вклад в деятельность возглавляемой Литвой коалиции, проводя обучение по разминированию, отметил он.

"Разминирование – одна из самых актуальных задач, которая затрагивает повседневную жизнь населения охваченной войной Украины", – написал Салай-Бобровницкий.

Коалиция по разминированию предусматривает и гуманитарное разминирование украинских территорий, освобожденных от оккупации, и боевое разминирование на линии боестолкновения.

Добавим, что встреча глав оборонных ведомств государств-членов НАТО состоялась 14-15 февраля в Брюсселе (Бельгия).

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что группа стран военного блока передаст Вооруженным силам Украины миллион беспилотных летательных аппаратов в рамках военной помощи.

– Издание El Pais сообщило, что НАТО запустит центр для оборонной подготовки, анализа и образования для украинских военных. Целью этого проекта является расширение учебной миссии ЕС и программ, которые в настоящее время успешно функционируют в государствах-союзниках.

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