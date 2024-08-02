Вениславский объяснил, будут ли украинцам присылать повестки в электронном виде в Резерв или Дії

На данный момент нет планов отправки повесток в электронном виде через Резерв или Дії. Для этого необходимо внести изменения в закон.

Видео дня

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA. Он напомнил, что в соответствии с позициями президента, Министерства обороны, Верховной Рады и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, никаких повесток в электронном формате не планируется.

"Это пока не планируется. Нет юридических оснований, для этого необходимо вносить изменения в закон. Но позиция президента, Министерства обороны, Верховной Рады, Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – никаких повесток в электронном формате не должно быть", – объяснил Вениславский.

Он также добавил, что находящиеся за рубежом военнообязанные могут столкнуться с отказом в консульских услугах, если не обновили свои данные. Однако большинство украинцев уже обновили информацию через программу Резерв+, поэтому консультационные услуги доступны.

"Поэтому этот вопрос фактически снят с повестки дня. Остались только манипуляции и спекуляции на этот счет", – объяснил Вениславский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине появилась первая статистика по штрафам от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Выяснилось, что их могут получить даже военнообязанные, которые вовремя обновили данные в приложении Резерв+.

– Ранее наше издание рассказывало, может ли выписка из Резерв+ заменить полноценный документ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!