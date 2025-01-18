'Верблюд'-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

Командование российской армии отнюдь не заинтересовано в сохранении жизни своих военных. Поэтому здесь применяют очередную ужасную тактику под названием "верблюд-камикадзе", где отправляют оккупантов как можно ближе к украинским позициям с целью оставить там любое средство связи, чтобы позже им воспользовались штурмовики.

Видео дня

Видео с таким "террористом-смертником" обнародовали в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. На кадрах можно наблюдать как безоружный военный РФ пытается выполнить поставленную задачу.

"Верблюд"-камикадзе: кровожадная тактика российской армии. Хотя "вагнеровцы" уже все, их влияние на оккупантов ощутимо до сих пор. Особенно в Торецком направлении. В частности, этот бегун, которого заметили аэроразведчики подразделения "Гюрза" и уничтожили пехотинцы 28-й бригады, не потерялся. Он бежал на смерть с конкретной целью", – говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что такой "верблюд" одноразовый и оккупанты даже не дают ему оружие, хотя экипирован он достаточно неплохо. Это нужно для того, чтобы военный мог добежать как можно дальше.

Эффективность такой тактики остается под вопросом, поскольку во время боев с "вагнеровцами" такого количества дронов еще не использовали.

"Как там говорят в РФ, "своих не бросаем"? Но на мясо – можно", – отметили в ВСУ.

Напомним, российские военные совершили неудачный штурм в направлении Северска в Бахмутском районе Донецкой области. Оккупанты атаковали на мотоциклах, танках, багги и БМП, но понесли значительные потери, которые составили около 170 человек. Также были уничтожены два вражеских БМ, 39 мотоциклов, два квадроцикла, два авто, 16 FPV-дронов и одну антенну.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января стало известно, что оккупированной Васильевке в Запорожье поражен пункт базирования личного состава армии РФ. Он располагался в подвале трехэтажного здания.

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