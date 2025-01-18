УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Верблюд"-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

Катя Поплюйко
War
2 минуты
2,0 т.
'Верблюд'-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

Командование российской армии отнюдь не заинтересовано в сохранении жизни своих военных. Поэтому здесь применяют очередную ужасную тактику под названием "верблюд-камикадзе", где отправляют оккупантов как можно ближе к украинским позициям с целью оставить там любое средство связи, чтобы позже им воспользовались штурмовики.

Видео дня

Видео с таким "террористом-смертником" обнародовали в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. На кадрах можно наблюдать как безоружный военный РФ пытается выполнить поставленную задачу.

"Верблюд"-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

"Верблюд"-камикадзе: кровожадная тактика российской армии. Хотя "вагнеровцы" уже все, их влияние на оккупантов ощутимо до сих пор. Особенно в Торецком направлении. В частности, этот бегун, которого заметили аэроразведчики подразделения "Гюрза" и уничтожили пехотинцы 28-й бригады, не потерялся. Он бежал на смерть с конкретной целью", – говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что такой "верблюд" одноразовый и оккупанты даже не дают ему оружие, хотя экипирован он достаточно неплохо. Это нужно для того, чтобы военный мог добежать как можно дальше.

"Верблюд"-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

Эффективность такой тактики остается под вопросом, поскольку во время боев с "вагнеровцами" такого количества дронов еще не использовали.

"Верблюд"-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

"Как там говорят в РФ, "своих не бросаем"? Но на мясо – можно", – отметили в ВСУ.

"Верблюд"-камикадзе: в ВСУ рассказали об ужасной тактике российской армии

Напомним, российские военные совершили неудачный штурм в направлении Северска в Бахмутском районе Донецкой области. Оккупанты атаковали на мотоциклах, танках, багги и БМП, но понесли значительные потери, которые составили около 170 человек. Также были уничтожены два вражеских БМ, 39 мотоциклов, два квадроцикла, два авто, 16 FPV-дронов и одну антенну.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 января стало известно, что оккупированной Васильевке в Запорожье поражен пункт базирования личного состава армии РФ. Он располагался в подвале трехэтажного здания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.