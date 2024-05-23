Вербовал осужденных: СБУ разоблачила агента ФСБ, который формировал 'группы поддержки' для прорыва российских ДРГ в Харьков. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила агента ФСБ РФ, который должен сформировать "группы поддержки" российских оккупантов среди осужденных. Враг хотел, чтобы они способствовали прорыву российских диверсионно-разведывательных групп с целью захвата стратегических объектов Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Для создания "групп поддержки" оккупанты привлекли заключенного из местной исправительной колонии, который вскоре должен был выйти на свободу.

По указанию ФСБ агент вербовал других осужденных, у которых также заканчивался срок наказания.

После освобождения они должны были разъехаться по Харькову и пограничным поселкам, собирая данные об украинских блокпостах и укреплениях. Агрессор надеялся получить точные координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с подробным описанием системы их охраны.

Эти разведданные требовались оккупантам для подготовки диверсионных рейдов в прифронтовые районы, минуя оборонительные линии украинских войск. Однако Служба безопасности Украины сорвала эти планы и разоблачила агента.

Установлено, что заключенный был завербован ФСБ в 2012 году, когда отбывал наказание на временно оккупированной территории Луганской области. До начала полномасштабного вторжения РФ его перевели в исправительную колонию в Харьковской области как жителя подконтрольной Украине территории.

Перед переводом он получил инструкции от российской спецслужбы по проведению разведывательно-подрывной деятельности. Еще в тюрьме он должен был сформировать собственную агентурную группу, а после увольнения – дистанционно связаться со своим куратором из ФСБ, чтобы уточнить задачи и сроки их выполнения.

В настоящее время следователи Службы безопасности объявили агенту подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный орган власти на временно оккупированных территориях.

Также Служба разоблачила и задержала еще одну вражескую осведомительницу в Запорожье. Женщина по заданию от ФСБ отслеживала движение военных эшелонов ВСУ, направлявшихся на юг, особенно интересовало ее тяжелое вооружение.