'Верим в реальное наказание': герои музея 'Голоса Мирных' рассказали об участии в народном суде над Путиным

В Гааге продолжается народный суд над Владимиром Путиным — неформальный процесс, в ходе которого прокуроры и свидетели предоставляют доказательства того, что президент России совершил преступление агрессии, развязав войну в Украине. Трое украинцев, доверивших Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свои истории о пережитом во время войны, выступают на суде в качестве свидетелей.

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"Я верю в реальное наказание. Свидетельствую, чтобы доказательства преступлений были зафиксированы на Украинском трибунале и добавлены в материалы Международного уголовного суда. Война закончится, будет реальный суд, который будет использовать материалы показаний", — прокомментировала для Фонда Рината Ахметова украинская журналистка Анжела Слободян, которая дает показания о событиях в Херсоне.

"Я чувствую гордость за возможность представлять Украину в международном суде Гааги. Верю в справедливость и реальное наказание оккупантов. Я прошел плен, меня расстреливали, отрезали пальцы рук, я остался без ног. Но нас не сломают! Готов умереть за Украину. Уверен, что отстроим новую страну, с новыми ценностями. Обязательно вернусь в Гаагу, когда на скамье подсудимых будет сидеть путин. Так же как и я, в плену, с наручниками на руках", — высказался Олег Москаленко, свидетельствующий о враждебном пленении на Киевщине.

Участие в суде также принимает Владимир Ободзинский из Житомирской области, который из-за российской агрессии потерял три поколения своей семьи: жену, дочь, сына-подростка и годовалых внуков-близнецов.

Народный суд над Путиным является инициативой правозащитной группы Cinema for Peace, Украинского центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, последнего прокурора в Нюрнбергском процессе над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны, который жив сегодня.

"Суд граждан мира" (The Court of the Citizens of the World) называет себя народным трибуналом, служащим универсальным правам человека, как это определено ООН. Вердикт суда ожидается 24 февраля 2023 года.

Истории свидетелей вошли в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй. Расскажите свою на https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0(800)509001.