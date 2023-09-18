Вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Украины: на фронте погиб старший солдат Владимир Табак с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину против российских захватчиков погиб 29-летний военный из Ивано-Франковской области – старший солдат Владимир Табак. Он попал под вражеский минометный обстрел в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области.

Трагическое известие сообщили в Facebook-сообществе Volosiv@ua. Герой был родом из села Волосов Перерислянской громады. Табак был пулеметчиком 1 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 3 стрелковой роты 1 стрелкового батальона воинской части А 0989.

Староста села Людмила Станчук сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир находился за границей. Он вернулся и встал на защиту государства, даже не имея военного опыта. До последнего вздоха боец защищал родную землю от российских оккупантов, боролся за свободу и независимость. Жизнь Героя оборвалась 13 сентября.

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Напомним, также в боях против оккупантов погиб молодой защитник Александр Яковцов. Дома военного ждали жена и два годовалых сына. Он вместе с семьей проживал в населенном пункте Новая Кочубеевка.

Защитник Украины служил в должности наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки роты морской пехоты. Жизнь матроса оборвалась 11 сентября в районе населенного пункта Опытное в результате артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Через полтора месяца после гибели на фронте в городе Глухов на Полтавщине попрощались с защитником Украины Даниилом Бондаренко. Воин погиб 29 июля в тяжелых боях за село Работино в Запорожье, когда армейцы проводили титаническую работу, чтобы пройти заминированные поля и прорвать укрепленную линию обороны врага.

– На войне против российских оккупантов погиб украинский военнослужащий Артем Череватенко. 22 октября ему должно было исполниться 24 года.

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