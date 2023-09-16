Вернулся на щите: в боях за Украину погиб 29-летний воин из Киевской области

Киевщина встречает еще одного своего героя, возвращающегося домой на щите. В боях на Запорожье 13 сентября пал Олег Филоненко из города Украинка Обуховского района.

Тело 29-летнего воина на малой родине встретили поздно вечером 15 сентября. О гибели защитника сообщают местные Telegram-каналы.

"Грустная весть пришла в Обуховщину. На Запорожье 13 сентября 2023 года погиб молодой герой Олег Борисович Филоненко, наш земляк из города Украинка, родившийся 19 июня 1994 года. Он отдал свою жизнь в борьбе за Украину и наше общее будущее. Мы чтим его память и выражаем уважение перед героем", – говорится в сообщении.

Последний свой бой Олег Филоненко принял в районе Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.

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На Обуховщину тело воина привезли поздним вечером 15 сентября. Земляки встречали траурный кортеж, выйдя к дороге, по которой он ехал, с флагами и цветами.

Прощание с Олегом Филоненко состоится в понедельник, 18 сентября. Как пишут местные паблики, заупокойная служба и церемония прощания будут проходить на территории церкви иконы Божией Матери "Неожиданная радость" в родном городе воина.

"Он успел немногое за свою жизнь. Но успел стать щитом для всей Украины, для каждого, кто сегодня проснулся утром под украинским небом. Приходите отдать последнее уважение. Выражаем соболезнования семье погибшего защитника. Наша грусть, боль и вечная память с вами навеки. Вечная слава", – пишут местные Telegram-каналы.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Роман Демчук из Львовской области. 28-летний воин осознанно встал на защиту родной земли – так, как в свое время делали его деды и прадеды.

Также сообщалось, что под Бахмутом погиб командир стрелкового отделения из Сумской области. Глуховчанин Игорь Аносов принял свое последнее сражение 10 сентября. Свой последний, 48-й день рождения, он отмечал совсем недавно – на передовой.