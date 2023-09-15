Ему навсегда останется 28: на фронте погиб Роман Демчук из Львовской области. Фото

На войне с российскими захватчиками погиб молодой защитник из Львовской области. На щите домой вернулся Роман Демчук.

О горькой потере сообщили в Зимноводовской общине. Краяне выражают искренние соболезнования семье и близким павшего воина.

Роман Демчук родился 1 января 1995 года в селе Суховоля Львовской области. Он, как и все молодые люди, строил планы на будущее, но все их перечеркнула полномасштабная война, развязанная Россией против нашей страны.

Роман пошел на фронт защищать свою Родину от окупантов. Семья с пониманием отнеслась к его решению и гордилась им.

"Мой сын по примеру своих деда и прадеда защищает страну от окупантов", – написала его мать в сети.

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Но, к сожалению, отважному воину не суждено было вернуться живым. Свое последнее сражение Роман принял 10 сентября.

Роману Демчуку навсегда останется 28 лет.

Похороны Героя пройдут в субботу 16 сентября от Гарнизонного храма села Суховоли в 11 часов, сообщили в общине.

"В это тяжелое время низко преклоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за Украину. Зимноводовский сельский совет выражает искренние соболезнования семье и близким воина по поводу непоправимой потери. Разделяем их боль, разделяем горе", – говорится в сообщении.

Как сообщил OBOZREVATEL:

В боях за Бахмут погиб молодой защитник со Львовщины 28-летний Остап Замасло. Боец успел побыть на фронте всего 5 дней, его почти пол года считали пропавшим без вести.

Также в боях под Бахмутом Донецкой области и погибла криворожская защитница Ирина Пономаренко. Военнослужащая защищала Украину в составе 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. У нее остался малолетний сын.

В боях за Украину на Бахмутском направлении погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Фарш". Защитник был родом из Одессы.

Отдал жизнь за Украину и защитник Кировоградской области Максим Николенко. Он был родом из города Помошная Новоукраинского района, ему навеки осталось 30 лет.

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