Вертолет, боеприпасы и антидроны: Латвия и Литва объявили о новой помощи для Украины. Фото

Латвия передала Воздушным силам Украины еще один вертолет Ми-17. Также Правительство Литвы объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму €41 млн. В него вошли боеприпасы, винтовки, радиолокационные станции морского наблюдения и другое вооружение.

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Об этом 25 августа сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Раненые в боях украинские военные восстанавливаются или лечатся в Литве.

"Национальные вооруженные силы Латвии поставили Украине еще один вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и возвращает все больше оккупированных территорий. Латвия будет стоять бок о бок с Украиной до полной ее победы", — написала Инара Мурниеце.

В июле 2022 года Латвия подарила Украине четыре вертолета Ми-17 и Ми-2.

Латвия с начала полномасштабного вторжения РФ предоставляет Украине как гуманитарную, так и военную помощь.

Например, 21 апреля правительство Латвии приняло решение передать Украине все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые эффективно показали себя на поле боя.

Правительство Литвы объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму €41 млн. В него вошли боеприпасы, винтовки, радиолокационные станции морского наблюдения и другое вооружение.

Пакет помощи включает боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских обзорных радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидронные ружья и прочее.

Украине будут переданы системы запуска ракет для NASAMS. В то же время стало известно, что Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17.

По данным Минобороны, Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует подготовке военных и проводит для них курсы. Инструкторы литовской армии также вместе с другими союзниками НАТО обучают украинских воинов тонкостям боя.

Раненые в боях украинские военные восстанавливаются или лечатся в Литве, отметили в Минобороны страны. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников, планируют принять еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Норвегия отправит в Украину зенитные ракеты IRIS-T и оборудование для разминирования. Также страна поможет Киеву обеспечить поставки газа и электроэнергии;

– Норвегия передаст Украине истребители F-16. Таким образом, Королевство станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставит Киеву боевые самолеты;

– Литва передаст Украине пусковые установки ЗРК NASAMS. Силы обороны получат их уже в сентябре.

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