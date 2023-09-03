'Весь этот 'винегрет' работает': Игнат рассказал, как Украина готовится защищаться от атак РФ осенью

Силы противовоздушной обороны комбинируют применение советских и западных образцов техники, чтобы как можно эффективнее противостоять ракетным и дроновым атакам России. Однако имеющихся средств ПВО все равно недостаточно, и военным приходится локально защищать населенные пункты и стратегические объекты.

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По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, прошлой осенью, когда РФ начала массированные атаки, в Украине не было западных образцов ПВО, однако сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Игнат отметил, что ВСУ укрепляют противовоздушную оборону. При этом эффективность борьбы с вражескими воздушными средствами поражения зависит исключительно от количества средств ПВО.

"Выстояли тогда выстоим и сейчас. Мы укрепляем наши Воздушные силы, все Силы обороны укрепляют свое ПВО малого радиуса действия. Нет такой дистанции для уничтожения больших воздушных целей. Но если их будет больше, то и результат будет лучше. Мы год назад вообще не имели западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS, первые Iris и то в очень ограниченном количестве", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил заявил, что сейчас военные называют средства ПВО в Украине "винегретом", ведь небо защищает большое разнообразие советских и западных образцов техники. Бойцы успешно используют имеющиеся средства и максимально эффективно противостоят ракетно-дроновым атакам России.

"Если посмотреть на сегодняшний день, то мы имеем уже такое разнообразие средств противовоздушной обороны, которого нет во всем мире. Как шутят наши зенитчики, такой себе "винегрет". Это средства поражения и NASAMS, и Iris, и Patriot, и SAMP-T, и ПВО сухопутных войск, которое работает успешно – это Gepard, Crotale, Avenger. Все это ПВО сегодня работает и приносит результат, и дополняет советскую технику, которая до сих пор работает эффективно – это С-300, Бук-М1, С-125. Весь этот "винегрет" работает и приносит результат", – отметил Игнат.

Игнат подчеркнул, что территория Украины большая, поэтому имеющихся средств ПВО все равно недостаточно. В связи с этим военные организовывают противовоздушную оборону локально, чтобы защитить города и стратегические объекты.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что оккупанты сейчас изучают энергетические объекты Украины, ища их уязвимые места и расположение наших систем ПВО. Все это они будут анализировать, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет уже осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что осенью и зимой РФ может продолжить массированные атаки на города и инфраструктуру Украины. Вероятно, агрессор будет делать ставку на дроны-камикадзе, но ракеты также будут применяться.

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