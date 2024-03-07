"Весь мусор, который был в России, собрали": оккупант пожаловался на жалкое состояние армии РФ. Перехват

Военнослужащий Российской Федерации, который участвует в полномасштабном вторжении в Украину, пожаловался на то, что в армию страны-агрессора "собрали весь сброд и весь мусор, который был в РФ". Также он признал, что росСМИ не рассказывают о реалиях "СВО".

Перехват телефонного разговора оккупанта 7 марта обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины на канале в YouTube. Судя по словам захватчика, его сильно беспокоит состояние ВС РФ и большие потери.

"Авдеевку взяли, а распели, как будто пол Украины взяли", – обратил внимание он.

Россиянин пожаловался, что боеприпасов не хватает, войска не обучены, но "телевизор" не рассказывает жителям РФ об этом.

"600 человек наших умерло там за 1,5 месяца этого штурма. Кто-нибудь сказал об этом по телевизору, нах**?.. Здесь жрать и порой воды нет, нах**, тоже [никто] никогда ничего не скажет", – поплакался оккупант.

Он признал эффективность украинской обороны. "Отбиваются не плохо, нах**. Они точнее бл**ь, стреляют чаще, нах**. У них вброс больше, снарядов больше. Народа может меньше, но зато они артиллерией все перекрывают, они бросают все сюда", – считает военнослужащий вражеской армии.

Как писал OBOZ.UA, в другом перехвате разговора россиянка рассказала про бардак в армии страны-агрессора, где оккупанты убивают и насилуют своих же сослуживцев. Один из военных РФ даже не успел доехать на войну в Украине – его ликвидировали свои же в центре подготовки.

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