Весенне-летнее наступление российских войск в Украине: что задумали оккупанты, есть ли угроза с севера и чего ожидать на приоритетных направлениях

Весенне-летняя наступательная кампания российских оккупационных войск стартовала 17 марта. Враг резко активизировал наступательные действия и пытался на нескольких участках фронта быстро достигнуть значимого результата, порою применяя даже бронетехнику для прорыва линий обороны СОУ. Но первая фаза оказалась фальстартом, сопровождавшимся большим количеством потерь РОВ, что ставит под сомнение результативность подобной офензивы.

Чтобы понимать, насколько старт стал проблемным для оккупантов, следует разобраться – какие задачи российское командование для себя ставило на этот год.

Без преувеличения, весенне-летнее наступление 2026 для РОВ – это игра ва-банк: экономика РФ трещит по швам, сама армия истощается и говорить о ее возможности на некие масштабные военные операциии в границах украинского театра боевых действий – не приходится.

Для Москвы 2026-й – это последний год, когда она сможет выйти на предельно возможные границы захватываемых территорий. А затем, уже в 2027-м, будет имитировать переговорный процесс более интенсивно – чтобы временно заморозить войну и восстановить боеспособность. Но чтобы начинать такие переговоры, необходимы уверенные позиции и основа для разговора ультиматумами: мы идем на перемирие потому, что мы так хотим, и только на наших условиях оно может быть заключено.

Но в нынешнем состоянии РОВ не могут охватить всю линию фронта масштабным наступлением, сил и средств в достаточном количестве не хватает. Поэтому в планы командования входили ограниченные зоны основных боевых действий и вспомогательные, второстепенные.

Планы РОВ на 2026 год

Двумя основными плацдармами для наступления у российских оккупационных войск были Запорожский и Славянско-Краматорский. Второстепенными, вспомогательными, считались Лиманское направление, Купянское, Ореховское и приграничная зона на востоке и севере Украины.

Но чтобы на каждом из плацдармов начать успешное наступление, необходимо не просто отдать приказ, но и подготовить соответствующие условия.

На Запорожском плацдарме такими должны были стать – контроль РОВ над Гуляйполем и всем правым берегов реки Гайчур с зоной контроля в Днепропетровской области по окраины Покровского, по всей южной стороне дороги Н-15. Это было бы максимально удобное для старта наступления расположение сил и средств РОВ в виде подразделений 5-й, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса.

В целом, офензива на этом плацдарме должна была открыть перспективу РОВ на 2027 год и подготовить плацдарм для наступления на город Запорожье. А это, в свою очередь, стало бы в будущем году кульминацией для оккупантов на фоне переговорного процесса.

Но украинские войска с 29 января перешли на этом участке фонта протяженностью около 55 километров к контратакующим действиям, в результате чего российские войска не только остановили процесс формирования вышеописанных условий, но и вынуждены были с ряда локаций отступить.

С 29 января подразделения СОУ освободили более 440 км² территорий Украины, не только ухудшив стартовые позиции РОВ на выбранном участке, но и заставляя их покидать свои позиции под точечным давлением контратак.

Уже можно говорить о том, что наступление на Запорожском плацдарме для РОВ провалилось еще на старте, но противник, не смотря на здравую необходимость переходить к обороне, не оставляет попыток контратаковать и переходить на этом участке фронта к более активным действиям.

Второй плацдарм, где РОВ планировали наступление – Славянско-Краматорский – вызывает больше опасений из-за проседающего восточного фланга, но на сегодня это единственный проблемный участок. В остальном же, южный и северный фланги достаточно предсказуемые и ситуация там более контролируемая.

В некотором смысле можно сказать, что оба этих фланга переживают своеобразную стагнацию. Хотя именно на Лиманском направлении РОВ предприняли одну из самых дерзких атак с большим количеством личного состава и техники, которые были успешно уничтожены.

Провальный старт

РОВ перешли в наступление 17 марта и именно тогда Генеральный штаб ВСУ отметил не только самый высокий показатель боестолкновений с начала года – 286, но и крайне высокие потери врага – 1 710 убитых и раненых за сутки.

Противник предпринимал интенсивные штурмовые действия суммарно четыре дня подряд, хотя поступательно их интенсивность все же снижалась.

Суммарно с 17 по 20 марта войска оккупантов провели 883 атаки позиций СОУ, потеряв за четыре дня 6 080 человек. Важно отметить, что это один из наиболее рекордных показателей потерь РОВ за такой промежуток времени.

Такая активность позволила оккупантам захватить за 96 часов немногим более 12 км²...

Суммарно за стартовую неделю наступательной кампании РОВ потеряли 8 710 человек, а захваченные территории за этот период составили 28 км² – что можно считать самым худшим стартом наступательной кампании за все время полномасштабного вторжения в Украину.

В настоящее время количество боестолкновений снизилось до менее 150, а средний показатель потерь противника – менее 1 000 личного состава. Но это явление может быть временным, обусловленным перегруппировкой, восстановлением боеспособности подразделений РОВ и, не исключено, пересмотром концепции всей весенне-летней кампании с учетом настолько провального старта. Или… Или нет, а просто пополнением людского ресурса для очередной катализации на фронте, но с большими резервами.

Но если предположить, что приоритеты и вправду могут измениться?

Второстепенные цели

В первую очередь, для смены приоритетов у РОВ уже не хватает времени, особенно с учетом концентрации сил и средств для крупных наступательных действий. Но они могут попытаться отвлечь внимание до поры до времени на другие участки фронта. В частности – вдоль границы с Украиной.

С начала 2026 года российские войска достаточно активно предпринимают попытки закрепиться в приграничной зоне Харьковской и Сумской областей – на участках, ранее не рассматривавшихся как основные направления для удара. В целом, они не рассматриваются российским командованием и сейчас, но для создания панических настроений в самой Украине и отвлечения внимания российской аудитории от провального Запорожского и стагнирующего Славянско-Краматорского плацдармов такой сценарий точечно, но реализуется.

Вдоль границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях имеется более сотни населенных пунктов, которые находятся либо прямо на границе, либо в критической близости от нее – сотни, а то и десятки метров. РОВ не просто могут, а уже проводят рейдовые действия своих малых тактических и диверсионных групп в эти села с целью демонстративного их захвата, а так же взятия местных жителей в заложники.

Такие действия могут преподноситься как некий прорыв границы или открытие нового направления, но реальная их цель – рассредоточение внимания командования СОУ, оттягивание сил и средств, а также создание панических волн внутри Украины.

Кроме того, РОВ не оставляют попыток взять под свой контроль Волчанск, а также продолжать наступление на Купянск и Лиман.

В то время, как Волчанск стал для российского высшего командования слишком токсичной темой, внимание попытались на днях отвлечь наступлением на Лиман, а Валерий Герасимов поспешил объявить о "контроле российскими войсками 60% этого украинского города". Вот только и эти заявления не соответствуют действительности, а сама попытка прорыва РОВ на Лиманском направлении закончилась колоссальными потери оккупантов.

Тем не менее, поочередное тасование активности на этих направлениях будет проходить на протяжении всего года. Особенно на Лиманском, которое важно для РОВ как нависающее с севера над Славянско-Краматорским плацдармом.

Выводы

Старт весенне-летней наступательной кампании без сомнений можно считать самым провальным за весь период полномасштабного вторжения в Украину, но он также характеризуется и как сумбурный.

Нежелание РОВ отказываться от активных боевых действий в 2026 году на двух основных плацдармах может привести к тому, что командованию для перекрытия системных провалов на них придется отвлекать внимание на вспомогательные направления. В некотором смысле это будет влечь за собой сумбурность и неслаженность действий с перерасходованием имеющегося ресурса, в первую очередь – людского.

Конечно, делать прогнозы и забегать наперед – занятие неблагодарное. Но очевидные вещи, такие как диспозиция противника, его наступательный потенциал, первичный эффект от старта наступления, а также имеющиеся силы, средства и возможности их использования говорят о том, что 2026 год для РОВ будет куда хуже нежели 2025-й или 2024-й.

Ожидаемо, что использовать результаты наступательной кампании в переговорном процессе для усиления ультимативного тона Россия вряд ли сможет. Более того, по итогам этой кампании все может обернуться ровным счетом наоборот и языком ультиматумов сможет себе позволить говорить именно Украина.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".