'Россия активизировала наступление, но ее потери выросли': Зеленский о результатах совещания с Сырским и Гнатовым. Фото

В течение этой недели (16–22 марта) российские захватчики увеличили количество штурмовых действий на фронте. Это увеличило потери ВС РФ в живой силе – за семь дней у оккупантов более 8 000 убитых и тяжелораненых.

Об этом вечером в воскресенье сообщил президент Владимир Зеленский. На своем Telegram-канале он рассказал, что провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Андреем Гнатовым.

Что известно о ситуации на передовой

Глава государства отметил, что враг активизировал попытки наступлений, пользуясь более благоприятной погодой. "Как следствие, единственным ощутимым результатом для российской армии стало повышение их потерь", – заявил Зеленский.

Тем временем россияне заменили часть своих комбригов, потому что командование наконец разобралось, "где на фронте реально находятся их части и как это отличается от официальных докладов". Президент Украины уверен, что оккупантам это не поможет.

На Донетчине существенных изменений в позициях в течение недели не произошло. Противник пытается продвигаться вперед от государственной границы в Сумской и Харьковской областях. Уничтожение российских подразделений, которые это делают, продолжается.

"На Александровском направлении продолжаются активные действия наших штурмовых и десантных подразделений – спасибо каждому воину. Отдельно отметили меткость наших DeepStrike и наметили дальнейшие рамки. Согласовал ряд новых операций. Слава Украине!" – подытожил Зеленский результаты совещания.

– С начала 2026-го оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска более 180 раз. Это больше, чем за весь предыдущий год. Из-за усиления вражеских атак Украина работает над способами защиты.

– Страна-агрессор продолжает активное наступление на востоке и концентрирует основные усилия в Донецкой области. Противник рассчитывает захватить город Константиновка уже в мае.

