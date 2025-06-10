"Вижу цель": появились кадры сбития "Шахедов" в небе над Одесщиной. Видео

Защитники неба Украины во время массированной атаки РФ в ночь на 10 июня обезвредили 277 из 315 ударных и имитационных дронов. Часть этих вражеских целей была сбита в Одесской области, которая пострадала от российского нападения.

Видео дня

Кадры уничтожения "Шахедов" показали в Воздушных силах ВСУ. Также видео опубликовал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Вот так сбивали ночью вражеский "Шахед", защищая родной город от россиян, бойцы мобильной огневой группы "Сокол" подразделения "Одесщина" УДА", – написал он.

Братчук напомнил, что эта мобильная огневая группа действует в составе ДФТГ "Одесса". Также он поблагодарил воинов за защиту неба.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 10 июня на Одесщине воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили семь ударных беспилотников типа Shahed.

На кадрах видно, как российские дроны после поражения украинскими воинами падали, некоторые из них взрывались в воздухе, другие – во время столкновения с поверхностью.

"На видео – ночная боевая работа защитников неба. Продолжаем нашу борьбу! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 10 июня, Россия применила против Украины 315 дронов разных типов, две баллистические и пять крылатых ракет. Силы обороны сбили все ракеты, а также 213 беспилотников, еще 64 БПЛА были локально потеряны/подавлены РЭБ.

Одессу войска РФ атаковали по меньшей мере десятью "Шахедами": под удар попали жилые дома, роддом, админздание станции экстренной медицинской помощи, спорткомплекс, зоопарк. В результате действий врага погибли два человека, еще девять пострадали.

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