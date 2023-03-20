Визит Путина в Мариуполь имел несколько целей: в ISW рассказали, что стоит за циничным 'спектаклем' в разрушенном РФ городе

Главный военный преступник России Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы создать образ неуязвимого и продолжить изображать из себя вовлеченного в военное время лидера. Именно поэтому приезд диктатора в захваченный город был тщательно срежиссированным.

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Пропагандисты пытались показать россиянам якобы внезапные встречи с жителями и странную поездку по городу, где Путин якобы сам вел машину. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевская пропаганда представила первый визит Путина на временно оккупированные с начала полномасштабной войны территории как спонтанную прогулку, чтобы изобразить диктатора "непобедимым лидером военного времени", который может без опасений посещать зону боевых действий. Аналитики отметили, что Путин посетил Мариуполь, потому что это город, захваченный с мая 2022 года, находится далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные власти уже ввели строгие меры безопасности.

Также в ISW отметили, что визит диктатора был ответом на выдачу ордера Международного уголовного суда на его арест за его причастность к военным преступлениям, связанным с депортацией украинских детей, не менее 1000 из которых российские власти депортировали только из Мариуполя. Военный преступник пытался изобразить свою роль в депортации детей и разрушении Мариуполя как находящуюся вне юрисдикции международного сообщества, а себя как находящегося в безопасности от украинских военных в 80 км от линии фронта.

По мнению аналитиков, визит Путина в Мариуполь, вероятно, также был направлен на то, чтобы успокоить давний всепроникающий страх в националистическом пространстве РФ по поводу возможного украинского контрнаступления. В частности, после поездки диктатора по оккупированной территории один из пропагандистов выдал, что Путин "не является трусливым лидером, который боится покинуть Московскую область из-за страха перед украинской разведкой". При этом пропагандист признал, что очередное поражение РФ на юге Украины будет личным поражением Путина.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

Примечательно, что граждане страны-террориста РФ усомнились, что их диктатор действительно побывал в захваченном Мариуполе. Россияне задались вопросом, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также обиженные россияне упрекнули диктатора, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

Ранее сообщалось, что жители города, в который российская армия принесла смерть и разруху, благодарили главного военного преступника РФ за "победу". Примечательно, что на высказывания о "победе" Путин отреагировал смехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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