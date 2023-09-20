Визит Зеленского в США – последний шанс получить ракеты ATACMS в этом году?

Действующий зарубежный вояж президента Украины Владимира Зеленского для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН является прекрасной возможностью совместить это с более эффективной в плане поддержки встречей с президентом США Джо Байденом. Более того, в планах выступление украинского лидера перед конгрессом, что уже было согласовано с обеими фракциями – демократами и республиканцами.

Последний шанс для Украины получить ATACMS в этом году

Однако, кроме общих и хорошо известных постулатов об укреплении экономического и политического партнерства, всех украинцев волнуют срочные вопросы укрепления и увеличения военно-технической и материальной помощи со стороны США для преодоления российской агрессии. В частности, речь идет о долгожданном одобрении передачи дальнобойных ракет типа ATACMS и кассетных боеприпасов для систем HIMARS. Кроме того, в повестке дня стоит вопрос утверждения пакета пособия в размере 24 млрд $, для чего требуется официальное согласие Конгресса США. Фактически этот визит для Владимира Зеленского – последний шанс в 2023 году, чтобы личными усилиями убедить Джо Байдена действовать более решительно, чтобы усилить ВСУ для эффективного противодействия войскам Российской Федерации.

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Американские элиты продолжают давление на Байдена.

Многие американские политики и чиновники уже призвали Джо Байдена принять положительное для Украины решение. Так, эксрадник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс отметил, что достаточное количество ATACMS и кассетных боеприпасов под HIMARS смогут сыграть решающую роль в прорыве линий обороны врага, а главное отметил, что для применения этого вида вооружений украинцам не нужны долговременные учения. По его словам, "ATACMS - это политическое решение. Вы ведете войну, чтобы победить. Это оружие поможет деоккупировать территории".

Другие американские медиа также намекали, что решение близится к финальной стадии, но похоже, что для окончательного заключения понадобилась личная встреча президентов США и Украины. Кроме того, можно вспомнить слова сенатора-республиканца Митта Ромни, который недавно совершенно правильно заявил: "Уничтожение всей московской армии ценой 5% оборонного бюджета США — это крайне мудрая инвестиция".

Мировые диктатуры объединяются для помощи России

Следует также констатировать, что на фоне укрепления военных связей России с Ираном и Северной Кореей снова возрастают риски того, что российская армия сможет во многом преодолеть свои проблемы нехватки боеприпасов, артиллерийских и беспилотных систем. Это в очередной раз доказывает, что самые плохие диктатуры мира под пристальным наблюдением Китая объединяются в "ось зла" для противостояния Западу. Американский президент, возглавляя страну, которая является лидером и олицетворением западных ценностей, продолжает избегать решительных действий в противостоянии агрессорам. Можно с высокой долей вероятности предположить, что военная неудача России в украинской войне разрушит поставит под вопрос жизненность и эффективность любых союзов с Россией, ведь никто не захочет быть союзником потерпевших поражение.

Лучший вклад в обороноспособность США – уничтожение российских войск американскими ракетами

Именно поэтому нерешительная позиция Джо Байдена в этом вопросе вызывает больше вопросов, ведь любые договоренности по нераспространению ракет средней дальности были давно перечеркнуты самим фактом российской агрессии, а также размещением в Беларуси ОТРК "Искандер" и носителей тактического ядерного оружия. Кроме того, весьма некорректны оправдание тех, кто считает передачу ракет ATACMS Украине ослаблением обороноспособности США. При общем стратегическом взгляде среди потенциальных военных угроз для Соединенных Штатов можно выделить три основных направления. Два из них на азиатском континенте, а именно угроза военных конфликтов с Ираном и Китаем вокруг Тайваня.

В обоих случаях удаленность театров боевых действий от самих США и отсутствие сухопутных плацдармов почти делает невозможным серьезное использование ATACMS как ракеты класса "земля – земля". Очевидно, что в обоих случаях основной ударной силой США и их союзников на данных локациях будут надводный и подводный флот, тактические воздушные силы, в том числе авианосцы и стратегическая авиация, где используется совсем другая номенклатура ракетного вооружения. Третье направление угроз - Европейский театр боевых действий, но единственный противник в Европе Россия настолько ослаблена неудачной войной в Украине, что в последующие 5-10 лет вряд ли сможет создать адекватную сухопутную группировку для противостояния странам НАТО. Об этом свидетельствуют документально подтвержденные данные российских потерь, где уже начислено около 2 300 танков и более 4 000 тысяч единиц разнообразной бронетехники.

Более того, самое эффективное использование ракет ATACMS, также других видов американских вооружений, включая авиацию, которую ждет Украина, как раз и сможет еще больше ослабить российскую угрозу для Европы. Именно для этого и созданы эти ракеты, поэтому уничтожение ими российской техники и живой силы будет значительно большим вкладом в обороноспособность США, чем их пребывание на складах. Эффективность использования европейских ракет типа Storm Shadow по Украине уже удивляет весь мир. В частности первое в военной истории уничтожение вражеской подводной лодки крылатой ракетой из воздуха. Поэтому никаких рациональных объяснений, если Джо Байден снова откажется усилить украинскую армию дальнобойными ракетами, наверное, не существует.