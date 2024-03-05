Включая TAURUS: Бербок призвала помочь Украине 'всеми средствами' в войне против РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник призвала свое правительство помочь Украине "всеми средствами" в войне против России. Речь идет, в частности, и о далекобойных ракетах TAURUS.

Такое заявление Бербок сделала на пресс-конференции во время визита в Черногорию. Об этом сообщает Politico.

Бербок заявила, что Германии следует подумать об отправке в Украину "всех средств, которые могли бы помочь ей защитить свою территорию и защитить свое население".

Ее слова прозвучали в ответ на вопрос о том, согласна ли она с аргументом канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку для этого потребуется присутствие немецких войск на украинской земле.

Однако сегодня Шольц вновь заявил о своем несогласии с отправкой ракет и ясно дал понять, что в конечном итоге решение будет приниматься ним.

Напомним, российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем и тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Разговор, предположительно, имел место 19 февраля.

После этого минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей германских Военно-воздушных сил. Речь идет об обнародованной российскими пропагандистами 40-минутной аудиозаписи разговоров генералов ФРГ.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц нашел новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. По его словам, при неправильном использовании ракеты дальностью в 500 км могут долететь до Москвы. Отправлять же в Украину своих военных для контроля над применением немецких ракет ФРГ, по его словам, не готова.