Включая TAURUS: Бербок призвала помочь Украине "всеми средствами" в войне против РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник призвала свое правительство помочь Украине "всеми средствами" в войне против России. Речь идет, в частности, и о далекобойных ракетах TAURUS.
Такое заявление Бербок сделала на пресс-конференции во время визита в Черногорию. Об этом сообщает Politico.
Бербок заявила, что Германии следует подумать об отправке в Украину "всех средств, которые могли бы помочь ей защитить свою территорию и защитить свое население".
Ее слова прозвучали в ответ на вопрос о том, согласна ли она с аргументом канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не может отправить крылатые ракеты большой дальности, поскольку для этого потребуется присутствие немецких войск на украинской земле.
Однако сегодня Шольц вновь заявил о своем несогласии с отправкой ракет и ясно дал понять, что в конечном итоге решение будет приниматься ним.
Напомним, российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем и тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Разговор, предположительно, имел место 19 февраля.
После этого минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей германских Военно-воздушных сил. Речь идет об обнародованной российскими пропагандистами 40-минутной аудиозаписи разговоров генералов ФРГ.
Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц нашел новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. По его словам, при неправильном использовании ракеты дальностью в 500 км могут долететь до Москвы. Отправлять же в Украину своих военных для контроля над применением немецких ракет ФРГ, по его словам, не готова.
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