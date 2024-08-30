Власти Сумщины призвали эвакуироваться жителей 183 населенных пунктов: что происходит

В Сумской области 183 населенных пункта определены как такие, жители которых подпадают под эвакуацию. Люди, которые приняли решение выезжать в более безопасные места, о времени и месте эвакуации могут узнать у руководителя громады либо же старосты.

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Напоминание об этом 30 августа опубликовала пресс-служба ОГА на официальном сайте. Причина эвакуации – обстрелы со стороны ВС РФ.

"Оставаться на этих территориях сейчас опасно, поскольку враг продолжает интенсивно обстреливать Сумщину, применяя различные виды вооружения, в том числе КАБы, от чего страдает мирное население этих громад", – отметили представители местной власти.

По состоянию на 30 августа из приграничного региона уже выехало более 21 тысячи человек.

Начальник Сумской ОГА (ОВА) Владимир Артюх обратился к руководителям громад, подчеркнув, что медлить уже нет времени.

"Нужно принимать конкретные решения и эвакуировать людей. Есть громады, которые готовы принять людей, готовы предоставить жилье и принять нуждающихся в помощи. Нас поддерживают соседние области, где подготовлено жилье для эвакуируемых", – заверил он.

В частности, в Роменской РВА готовы предоставить жителям приграничья 67 домов для поселения. На этой территории уже приняли три семьи с детьми и готовятся поселить еще пять семей.

Для поддержки и сопровождения эвакуированных (в соответствии с постановлением КМУ) в каждом из районов Сумской области созданы координационные штабы по проведению эвакуационных мероприятий.

Там можно получить информацию о:

– имеющихся местах для временного проживания;

– возможности получения социальной поддержки, правовой и другой помощи;

– вариантах быстрого привлечения перемещенных лиц к деятельности в территориальных громадах с учетом профессионального и личного опыта.

По поводу эвакуации жители области также могут обращаться по телефонам:

– 0953864306 (с 9:00 до 17:00)

– 0506507083

– (0542) 77-96-77 (круглосуточно).

Данные о местах сбора, маршруте в пределах гуманитарных коридоров, месте прибытия и т.д. можно узнать, связавшись с горячей линией Мининтеграции по телефону 1548.

Записаться на бесплатную эвакуацию поездом из Шостки в Киев можно в управлении труда и социальной защиты населения Шосткинского городского совета (ул. Свободы, 43а) или за час до отправления непосредственно возле эвакуационного вагона. Поезд отправляется в 12:21.

Также получить информацию о перемещении в эвакуационном вагоне можно по телефонам:

– (05449) 7-09-05 (с 8:00 до 17:00)

– 0957255011

– 0987696176 (круглосуточно).

Координационный штаб по проведению эвакуации – 0639784977 (круглосуточно).

Телефон горячей линии Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА – 0542779677.

Ахтырский район:

0505782523, 0996175204.

Сумской район:

0667083084, 0661982937, 0953864306.

Шосткинский район:

0667600936, 0666751480, 0933265006.

Конотопский район:

0684290608, 0974081124, (05447) 6-24-0.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа в Донецкой области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми. К этой зоне добавился ряд населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных громад.

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