Влияние выборов США на поле боя в Украине: у российских оккупантов открылось окно возможностей. Какие задачи поставил враг

В Соединенных Штатах 5 ноября стартуют 60-е выборы президента. Многие пытаются сейчас делать прогнозы относительно того, кто победит из кандидатов и как это скажется на Украине. Я же хочу несколько по иному рассмотреть этот вопрос, а точнее – как повлияет на ситуацию на фронте постизбирательный период в США. А это по сути два месяца условного безвластия.

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Опасения на горьком опыте

Прежде всего хочу напомнить что Украина уже оказывалась в очень схожей ситуации - прямой зависимости от внутриполитических процессов в США, и это был крайне неприятный, горький опыт. Я говорю о конце 2023 – начале 2024 гг., когда помощь нашей стране была заморожена из-за внутриполитических баталий в Конгрессе между республиканцами и демократами.

Тогда Украина полгода оставалась без помощи США, у армии начался снарядный голод, а помимо него возникли проблемы с компенсацией потерь в технике - и все это на фоне интенсификации наступления российских оккупационных войск. В результате была потеряна Авдеевка, а российские войска смогли открыть для себя Покровское направление и, воспользовавшись окном возможностей, создать условия для наступления еще по нескольким направлениям – Кураховским, Краматорским, Купянским.

Сейчас же мы вступаем в очень схожий период. Командование РОВ интенсифицирует наступление по ряду направлений, не жалея ни личного состава, ни техники, Северная Корея отправляет в Россию своих солдат, а в США стартуют выборы… Выборы, которые минимум на два месяца вышибают Штаты из активной внешнеполитической жизни.

Это период условного безвластия в ожидании инаугурации и отсутствия решительных действий, шагов, решений со стороны администрации, уходящей на пенсию и до того не особо демонстрировавшей решительность и радикальность действий. Фактически Украина минимум два месяца будет находиться в состоянии полной неопределенности и без надежды на шаги от главного международного партнера, способные оказать позитивное влияние на ход событий на театре военных действий. А потому опасения не безосновательны.

Широко раскрытое окно возможностей РОВ

Вне зависимости от того, каким будет результат выборов в США, у России на ближайшие месяцы широко раскрывается окно возможностей в Украине. И российское военно-политическое командование это прекрасно понимает, потому будет только наращивать давление по ряду направлений в зоне боевых действий в Украине - не жалея ни людей, ни дефицитную технику.

До конца это года командование РОВ планирует выполнить следующие задачи:

- оккупировать Курахово. Причем не просто оккупировать, а сформировать зону контроля по трассе Н15 (отрезок Курахово-Константинополь) с выходом на Великую Новоселку;

- оккупировать либо начать основную фазу наступления на Покровск. Для этого промежуточной задачей является закрыть полностью южный фланг по правому берегу речки Волчья, а за Селидово сформировать стабильную линию боестолкновения по рубежу Новый Труд-Даченское-Сухой Яр-Николаевка-Гродовка. Командование РОВ понимает, что амбиции по захвату Покровска оно ну ни при какой расстановке звезд на небе не сможет удовлетворить до конца года, поэтому будет максимально формировать условия для финализации этой задачи в первом квартале 2025 года;

- оккупировать Часов Яр и развернуть наступление на Константиновку;

- оккупировать Торецк и сформировать условия для выхода на автодорогу 0504;

- выйти на административную границу Купянска, зажав его с трех сторон;

- вернуть под свой контроль в Запорожской области территории, утраченные в ходе контрнаступления Сил обороны Украины 2023 года. В случае успеха выполнения этой задачи создать условия для формирования Ореховского направления и на Гуляйполе;

- выйти на Великую Новоселку с охватом ее с запада, юга и востока.

Все эти задачи стоят перед командованием российских оккупационных войск с дедлайном до конца 2024 года, а потому никто жалеть личный состав и механизированную компоненту не будет, что в разы увеличит их потери.

Но важно то, что в условиях неопределенности президентских выборов США, в которых Москва по какой-то причине видит Дональда Трампа своим "кандидатом", они будут делать ставку на достижение не просто тактических, а оперативно-тактического уровня целей либо максимального формирования условий до конца этого года, для их достижения в начале 2025-го.

Фактически период поствыборного условного безвластия в США может стоить Украине от 500 до 1 000 км² территорий. И именно в этом его опасность, а точнее – в нерешительности и скованности прошлой власти.

Точно так же, как и осенью 2023 года Украина оказывается в крайне непростой ситуации, когда внутриполитические тенденции и явления в США могут иметь непосредственное влияние на поле боя. И судя по пассивности Вашингтона уже сейчас, вряд ли он заранее проявит некую активность или просчитает план действий на ноябрь и декабрь, чтобы смягчить либо избежать критических ситуаций в зоне боевых действий в Украине.

Старая администрация уходит на покой, так пропади оно все пропадом, Гавайи ждут!

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".