'Вместе к победе': украинские патриоты устроили смелую акцию в оккупированном Крыму. Фото

Украинские патриоты в оккупированном Крыму устроили смелую акцию, напомнив, кому на самом деле принадлежит полуостов. В захваченных Россией Ялте и Севастополе заявили, что ждут победы Украины и деоккупации.

Об акции сообщили 9 апреля в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая лента". Также были опубликованы соответствующие фотографии.

"Симферополь, Ялта – это Украина!" – говорится в сообщении.

В "Желтой ленте" отметили, что украинское сопротивление продолжает жить в Крыму даже после десятилетней оккупации, а деятельность активистов является прямым доказательством этого.

"Крым в ожидании деоккупации, потому что Крым – это Украина!" – заявили патриоты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что одной из приоритетных целей для поражения остается Крымский мост. Его уничтожение имеет не только символическое значение, но существенно ударит по логистике противника.

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