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"Вместе к победе": в Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили за неделю. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
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'Вместе к победе': в Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили за неделю. Видео

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины в течение недели (с 7 по 13 апреля) уничтожили 551 воздушную цель, запущенную по территории страны российскими оккупационными войсками. Больше всего было поражено ударных БпЛА типа Shahed – 229.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ВС ВСУ. В пресс-службе также показали на видео уничтожение вражеских воздушных целей в небе над Украиной.

К ликвидации угрозы с неба были привлечены воздушные командования "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

Так, за неделю противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено:

– 229 ударных БпЛА типа Shahed;

– 145 разведывательных БпЛА;

– 177 БпЛА других типов.

Авиацией ВС в течение недели совершено 117 самолетовылетов, в том числе:

– около 60 – на истребительное авиационное прикрытие;

– более 40 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Отмечается, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

За неделю подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 1283 боевых вылета, из них:

– 1103 разведывательных вылета с использованием БпЛА;

– 180 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

Боевые потери российских оккупационных войск ориентировочно составили более 80 человек. Кроме того, было отминусовано 12 вражеских укрытий.

"Вместе к победе": в Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили за неделю. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 13 апреля общие потери личного состава войск РФ в этой войне составляют 932 670 захватчиков (убитыми и ранеными). За прошедшие сутки Силы обороны отминусовали около 1220 российских оккупантов и обезвредили 408 единиц их военной техники и вооружения.

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