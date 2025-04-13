'Вместе к победе': в Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей сбили за неделю. Видео

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины в течение недели (с 7 по 13 апреля) уничтожили 551 воздушную цель, запущенную по территории страны российскими оккупационными войсками. Больше всего было поражено ударных БпЛА типа Shahed – 229.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ВС ВСУ. В пресс-службе также показали на видео уничтожение вражеских воздушных целей в небе над Украиной.

К ликвидации угрозы с неба были привлечены воздушные командования "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

Так, за неделю противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено:

– 229 ударных БпЛА типа Shahed;

– 145 разведывательных БпЛА;

– 177 БпЛА других типов.

Авиацией ВС в течение недели совершено 117 самолетовылетов, в том числе:

– около 60 – на истребительное авиационное прикрытие;

– более 40 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Отмечается, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами разных типов. Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

За неделю подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил совершено 1283 боевых вылета, из них:

– 1103 разведывательных вылета с использованием БпЛА;

– 180 вылетов на применение сбросов и FPV-дронов.

Боевые потери российских оккупационных войск ориентировочно составили более 80 человек. Кроме того, было отминусовано 12 вражеских укрытий.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 13 апреля общие потери личного состава войск РФ в этой войне составляют 932 670 захватчиков (убитыми и ранеными). За прошедшие сутки Силы обороны отминусовали около 1220 российских оккупантов и обезвредили 408 единиц их военной техники и вооружения.

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