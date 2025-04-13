ВСУ обезвредили еще 1220 захватчиков и 71 российскую артсистему – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали примерно 1220 российских оккупантов. Также обезвредили 408 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 13 апреля общие потери личного состава войск страны-агрессора в этой войне составляют 932 670 захватчиков (убитыми и ранеными). Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 147 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 32 425).

Бойцы уничтожили 71 артиллерийскую систему (всех 26 163), 33 боевые бронированные машины (22 088), 12 танков (10 603), одно средство противовоздушной обороны (1128) оккупантов.

Также воины сожгли 143 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 43 950), одну – спецтехники (3799) армии РФ.

С начала полномасштабной войны Силы обороны сбили 3145 крылатых ракет, 370 самолетов и 335 вертолетов, отминусовали также 1362 РСЗО, 28 кораблей/катеров и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 3-й ОШБр благодаря FPV-дронам уничтожили САУ "Нона", несколько БМП и Starlink армии РФ. Так защитники лишили врага связи и интернета на участке фронта в Харьковской области.

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