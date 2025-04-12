Находят оккупантов в любых тайниках: в Харьковской области ВСУ уничтожили САУ 'Нона', несколько БМП и Starlink армии РФ. Видео

На Харьковщине у оккупантов не остается шансов на атаки. Поскольку украинские FPV-дроны находят их в любых тайниках.

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Об этом сообщили в ОСУО "Хортица". На этот раз беспилотники 3-й штурмовой бригады уничтожили несколько вражеских БМП, САУ "Нона", легковушку и антенны связи.

"Воины из батальона беспилотных систем за несколько вылетов нанесли серию точных ударов по российской бронетехнике, вооружению и укрытиям противника. В этот раз наши бойцы лишили врага связи и интернета, уничтожив его станцию Starlink, а также артиллерии, нескольких единиц разной техники и расчета операторов БПЛА", – говорится в сообщении.

Военные добавляют, что в результате боевой работы бойцы попали и вывели из строя пункт управления FPV-дрон противника вместе с антеннами.

Напомним, что украинские военные продолжают методически уничтожать технику врага и его личный состав. В субботу, 12 апреля, они показали результаты своей работы через неделю на Купянском направлении.

На рассвете 11 апреля российские войска еще раз попытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Однако наступательная операция врага завершилась провалом.

Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, кафиры, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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