Прорыва не будет: Силы обороны на Купянском направлении разбили бронетанковую колонну армии РФ. Видео
На рассвете 11 апреля российские войска еще раз попытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Однако наступательная операция врага завершилась провалом.
Украинские защитники эффективно уничтожили бронетехнику еще на подступах к позициям. Соответствующие кадры показал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".
Бронированная колонна противника, в состав которой входили танки и боевые машины пехоты, двигалась по направлению боевых порядков Сил обороны. Вовремя обнаружить врага и остановить прорыв удалось благодаря слаженным действиям 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с подразделениями 77-й отдельной аэромобильной бригады.
В результате боевой операции экипажи "Ахиллеса" уничтожили два вражеских танка и поразили еще две БМП.
"Враг не оставляет попыток прорваться на позиции Сил обороны на Купянщине. Вчера, 11 апреля, с рассветом бронированная техника противника с пехотой двигалась в направлении наших боевых порядков на Купянщине. Благодаря слаженной работе 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" и 77 ОАэмбр оккупанта были вовремя обнаружены, а накат отражен", – говорится в сообщении.
Украинские военные продолжают держать оборону и уничтожать технику противника, не давая никакого шанса на прорыв.
Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.
Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".
В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.
В то же время, по оценке ISW, оккупанты, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.
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