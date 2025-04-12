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Логистика и техника врага пылает: пограничники показали результаты своей работы за неделю на Купянском направлении. Видео

Анна Павлова
War
1 минута
2,4 т.
Логистика и техника врага пылает: пограничники показали результаты своей работы за неделю на Купянском направлении. Видео

Украинские военные продолжают методически уничтожать технику врага и его личный состав. В субботу, 12 апреля, они показали результаты своей работы за неделю на Купянском направлении.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram пограничников. На нем видно, как ярко пылает логистика и техника врага.

"Логистика и техника врага пылает от ударов дронов "Феникса" на Купянском направлении", – говорится в сообщении пограничников.

В ГНСУ отмечают, что в течение недели уничтожено 23 грузовых и 5 легковых автомобилей, два склада горюче-смазочных материалов, два миномета и склад с боеприпасами.

Логистика и техника врага пылает: пограничники показали результаты своей работы за неделю на Купянском направлении. Видео

Напомним, что на рассвете 11 апреля российские войска еще раз попытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Однако наступательная операция врага завершилась провалом.

Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, кафиры, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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