Логистика и техника врага пылает: пограничники показали результаты своей работы за неделю на Купянском направлении. Видео

Украинские военные продолжают методически уничтожать технику врага и его личный состав. В субботу, 12 апреля, они показали результаты своей работы за неделю на Купянском направлении.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram пограничников. На нем видно, как ярко пылает логистика и техника врага.

"Логистика и техника врага пылает от ударов дронов "Феникса" на Купянском направлении", – говорится в сообщении пограничников.

В ГНСУ отмечают, что в течение недели уничтожено 23 грузовых и 5 легковых автомобилей, два склада горюче-смазочных материалов, два миномета и склад с боеприпасами.

Напомним, что на рассвете 11 апреля российские войска еще раз попытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Однако наступательная операция врага завершилась провалом.

Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, кафиры, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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