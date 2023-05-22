Вместо четырех недель – 10 дней: РФ сократила сроки подготовки зэков, которых бросает на войну против Украины

Неся потери в войне против Украины, государство-террорист Россия не прекращает боевых действий, а наоборот усиливает их и отправляет на фронт новую живую силу. Солдат в ряды оккупационной армии враг продолжает набирать из тюрем.

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При этом подготовка новых боевиков проводится в экспресс-режиме. Об очередном подкреплении захватнического войска рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на фоне значительных потерь живой силы, руководство ВС РФ решило значительно сократить срок подготовки личного состава, который набирается из осужденных.

Их базовый лагерь сейчас развернут во временно оккупированном Старобельском районе Луганщины.

Ранее захватчики завезли туда около тысячи "мобиков", завербованных на войну из мест лишения свободы на территории РФ.

Тогда оккупанты планировали подготовить этих зэков к боевым действиям за четыре недели, но сейчас сократили курс "молодого бойца" всего до 10 дней.

Отметим, что на украинской земле "задвухсотились" много лидеров организованных преступных группировок из РФ, ведь Кремль отправляет на войну против Украины настоящих отморозков, которые "отличились" на родине похищениями и убийствами людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суд на девять лет отправил за решетку "вагнеровца", пришедшего на войну из российской тюрьмы и попавшего в плен на Бахмутском направлении. На родине 23-летний россиянин сидел за изнасилование, а теперь будет сидеть за военные преступления против Украины.

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