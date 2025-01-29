Вместо города, где бурлила жизнь, пустота: в сети показали жуткие фото Часова Яра с высоты

В сети показали жуткие фото Часова Яра Донецкой области, города, где когда-то бурлила жизнь. Сейчас он превратился в руины, но наши бойцы стоят на защите и сдерживают наступление российских оккупантов.

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Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины 29 января. На фото можно увидеть, что несет с собой "русский мир".

"Так сейчас выглядит Часов Яр. Когда-то в этом городе жили около 13 000 человек. Но после прихода россиян осталась только пустота…" – говорится в сообщении.

Сейчас российская армия пытается любым способом прорваться в город и превращает его в сплошную руину с выжженными многоэтажками и разрушенными зданиями.

"Бойцы батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ героически защищают город, отражая ежедневные атаки врага", – написали в МВД.

Напомним, недавно российские оккупанты начали активно давить на Силы обороны Украины вблизи Часова Яра. Враг взорвал трубы канала Северский Донец с целью ускорить проходы для привлечения военной техники, чтобы совершить наступление на город.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники показали, как выглядит Торецк Донецкой области этой зимой. Город полностью разрушен обстрелами оккупантов и похож на руину, однако воины Вооруженных сил Украины устойчиво держат его оборону.

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