Вместо работы водителем – бросили на фронт с автоматом: граждане Шри-Ланки рассказали, как РФ обманула их и бросила на войну против Украины

Вернувшиеся с войны в Украине граждане Шри-Ланки рассказали, что их обманом завербовали в Вооруженные Силы РФ. Мужчинам обещали обычную небоевую работу, высокие заработные платы и разные льготы, включая приобретение гражданства России, однако по прибытии их направили на фронт.

Об этом сообщает France24. Министерство иностранных дел Шри-Ланки сообщило, что около 455 граждан страны стали жертвами этого обмана.

Министр иностранных дел Тхака Баласурия заявил, что делегация Шри-Ланки отправится в Москву для проведения переговоров, в частности о возвращении 37 раненых шри-ланкийцев, которые сейчас находятся в России, и 10-12 граждан, находящихся в плену в Украине.

Один из таких лиц, которому удалось вернуться на родину, — 37-летний водитель гостиницы Анил Мадусанка, — рассказал, что провел в России 7 недель, где вместо работы водителем его выслали на фронт с автоматом в руках. Он был ранен в ногу и скрылся из больницы в посольство Шри-Ланки в Москве, которое организовало его возвращение домой в прошлом месяце.

Некоторых мужчин привлекли из-за группы WhatsApp для военнослужащих в отставке, где публиковались объявления, обещавшие месячную зарплату более 2100 долларов, что в 13 раз превышало средний доход на Шри-Ланке. Мужчинам также обещали земельные участки в России, где они могли поселиться вместе с иностранными боевиками и их семьями.

Ренука Карунаратне, жена 49-летнего одного из завербованных, рассказала, что они с мужем заплатили 10 тыс. долларов агенту по трудоустройству, чтобы получить работу. Для этого они продали все свое имущество и заложили часть дома. Ее мужу обещали высокую зарплату и льготы, но в результате он оказался на передовой Украине.

Министр внутренних дел Шри-Ланки Тиран Аллес заявил, что правительство рассматривает вербовку своих граждан как торговлю людьми и призывает военных не поддаваться обещаниям о высоких заработках. По его словам, некоторые из вербовщиков уже арестованы, и проводится работа по привлечению к ответственности всех причастных.

Как отмечается, на фоне экономического кризиса 2022 года, когда Шри-Ланка оказалась без иностранной валюты для импорта продуктов питания и топлива, многие бывшие военнослужащие искали работу за границей и стали легкой мишенью для вербовщиков, сообщают мировые СМИ. Полиция Шри-Ланки арестовала двух отставных генералов и нескольких человек, участвовавших в нелегальной вербовке для российских военных компаний.

Министерство обороны Шри-Ланки создало специальный отдел для сбора информации о гражданах, завербованных для участия в войне, и также оказывает помощь семьям пострадавших от действий вербовщиков. Местные власти активно работают над предотвращением дальнейшего вербовки своих граждан на фронт российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ищет в Сомали, Сьерра-Леоне, Непале, Сирии и Кубе наемников для войны против Украины. Государству-агрессору такой подход более выгоден, чем проведение мобилизации внутри РФ. Агрессор активно ищет как иностранцев с боевым опытом, так и новичков, которых будут учить с нуля.

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