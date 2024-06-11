Вместо учебных виз – фронт: в ЦНС рассказали, как Россия использует студентов из Африки

Государство-террорист Россия продолжает вербовать людей на войну против Украины не только среди маргинальных слоев российского общества, но даже среди иностранцев. В частности, РФ использует студентов из Африки для совершения военной агрессии.

Для этого кремлевские власти перестали выдавать африканским студентам визы. Об этом сообщили в Центра национального сопротивления.

Российская власть вербует студентов из Африки к участию в войне против Украины и принуждает к подписанию контрактов с министерством обороны России. Таким образом террористам удалось привлечь в путинскую армию тысячи иностранных студентов.

Кроме того, власти РФ вербуют на войну иностранных рабочих. Им также резко перестали продлевать рабочие визы, как следствие, без этого документа оставаться на территории РФ нет шансов.

В то же время есть случаи, когда африканские студенты не получили соответствующую визу и вместе с тем избежали подписания контракта. Им удалось подкупить нужных чиновников и таким образом решить свой вопрос. Однако Россия продолжает активно вербовать наемников из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети.

"Центр национального сопротивления напоминает, что наемники, согласно Женевским конвенциям, участвующим в вооруженном конфликте являются преступниками и будут наказаны за военные преступления", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-террорист Россия начала вербовать заключенных женщин на войну против Украины. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем преступников в своих военных действиях.

Ранее сообщалось, что боязнь кремлевского режима объявить новую волну мобилизации привела к тому, что в ВС РФ серьезно усилили давление на срочников, принуждая их к подписанию контракта. Невесело новоиспеченным оккупантам и на фронте: там они уже прочувствовали на себе произвол командиров.

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