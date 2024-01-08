'Внештатное восхождение': оккупанты признались, что случайно потеряли боеприпас над Рубежным

Российские оккупанты "уронили" с самолета фугасную авиабомбу на временно "контролируемый" ими город Рубежный Северодонецкого района Луганщины. Террористические "власти" назвали это "внештатной" случайностью.

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В частности, так о случае сообщил главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Он утверждает, что в результате этого события никто не пострадал.

"Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса ФАБ-250", – заявил террорист.

Он не стал уточнять, когда именно произошло это событие в городе, расположенном примерно в 15 км от линии фронта и находящегося в оккупации с 12 мая 2022 года. Информация о нем появилась в его Telegram-канале утром 8 января – когда российская авиация производила пуски ракет по Украине.

Пасечник заверил, мол, никто в результате этой "случайности" не пострадал. Жителей районов города, где упала российская бомба, оперативно эвакуировали.

По его словам, в пункте временного размещения согласились пересидеть пять человек, в том числе двое детей. А остальные отправились к родственникам и друзьям.

Какие именно повреждения получили дома жителей Рубежного, террорист не стал уточнять. Он заявил, якобы боеприпас не сдетонировал.

Следственно-оперативная группа "МВД", представителей "МЧС" и "военной комендатуры" под "личным контролем" Пасечника теперь решают, как обезвредить ФАБ-250, которая не долетела до фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки России по Украине 2 января одна из российских ракет упала на село Воронежской области РФ. Власти страны-агрессора заявили, что это было "аварийное схождение боеприпаса", но местные жители не обрадовались тому, что им снесло дома.

За несколько дней до этого обломки российской ракеты заметили в Ставропольском крае РФ. Губернатор области тогда лишь сказал, что жители слышали "хлопки" и это был "сверхзвук военных самолетов".

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