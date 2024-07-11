Во Львове мужчина в суде обжаловал отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации: какое решение принято

Львовский окружной административный суд признал противоправными действия ТЦК и СП, отказавшего жителю Львова в предоставлении отсрочки от мобилизации. Территориальный центр комплектования обязали повторно рассмотреть заявление и принять соответствующее решение.

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Об этом говорится в судебном решении, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Там указано, что военнообязанный просил об отсрочке, поскольку ухаживает за своим братом с первой группой инвалидности – он имеет психические расстройства.

В ответ на заявление военнообязанного в ТЦК отметили, что не занимаются предоставлением отсрочки, а только оформляют ее. Со своей просьбой мужчина якобы должен обратиться в комиссию военной администрации.

Адвокат истца направил запрос в ЛОГА о предоставлении отсрочки его подзащитному. В администрации сообщили об отсутствии комиссий, в полномочия которых входит решение соответствующего вопроса.

После отказа ТЦК львовянин обратился в суд. Там территориальному центру комплектования и социальных услуг указали, что в его полномочия входит принятие решения о предоставлении отсрочки от мобилизации. Судья Наталья Мричко признала действия ТЦК противоправными и обязала повторно рассмотреть заявление истца с принятием решения. Решение суда подлежит обжалованию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дунаевецкий районный суд Хмельнитчины приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. На суде он посетовал, что его "бусом завезли на ВЛК".

– В Черкасской области будут судить 48-летнего мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки для отправки в воинскую часть. Ему инкриминируют уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период: обвинительный акт направлен в суд.

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