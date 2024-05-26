Во Львове только 2% людей, которые получили повестки, приходят в ТЦК – военный

Большинство военнообязанных не появляются в ТЦК после получения повестки. В частности, во Львове только 2% из получивших повестку после этого приходят в ТЦК.

Об этом рассказал работник Шевченковского РТЦК во Львове Владимир Гренюх в эфире телеканала "Эспрессо". Он подчеркнул, что поддерживает усиление мобилизационных мер в Украине и считает, что в условиях войны государство делает правильные шаги.

"То, что сейчас происходит, правильно. Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие собратья, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, нужно производить замены. Мобилизация для этого и нужна", – отметил военный.

Он добавил, что сейчас Украине необходимо мобилизовать людей, которые могли бы заменить тех, кто уже более двух лет на фронте.

Ранее сообщалось, что военнообязанные украинцы могут обновить свои персональные данные в любом ТЦК – в случае, если их личное дело полностью цифровизировано. Поэтому юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук советует сначала позвонить по телефону в ТЦК и уточнить это.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно новому закону о мобилизации с 18 мая в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане Украины обязаны обновить учетные данные. Гражданин, который за два месяца не выполнит это требование, может быть привлечен к ответственности.

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