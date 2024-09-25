Во Львовской области мужчина не явился в ТЦК после боевой повестки: стало известно, как его наказали

Очередной случай, когда мужчина не явился в ТЦК после боевой повестки произошел во Львовской области. За это его строго наказали.

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Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. Отмечается, что житель Самборщины приговорен к 3 годам за решеткой.

"При публичном обвинении Самборской окружной прокуратуры 51-летний житель района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы", – говорится в сообщении прокуратуры.

В суде было доказано, что обвиняемый признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается выводом военно-врачебной комиссии. В тот же день ему вручена повестка, согласно которой должен был явиться на отправку в воинскую часть.

В дальнейшем мужчина без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники задержали в Закарпатье группу мужчин, которые пытались попасть в Венгрию, ночью переплыв Тису на резиновой лодке. Они заплатили переправщикам более 10 тыс. долларов.

– Недавно группа мужчин пыталась "прорваться" на автомобиле в Румынию. Пограничникам пришлось преследовать машину нарушителей.

– В Черновицкой области задержали правоохранителя, который помогал уклонистам бежать из Украины. С июля 2024 года он на собственном авто довозил мужчин призывного возраста в одно из сел, граничащее с Румынией, а дальше лично, пешком через лес, переводил через границу.