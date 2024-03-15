Во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации, но передал два авто ВСУ: как наказали

Во Львовской области мужчина, уклонявшийся от мобилизации, был приговорен к испытательному сроку. После прохождения медицинского осмотра мужчина получил боевую повестку, но проигнорировал ее.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области. В ходе судебного процесса он утверждал, что активно занимается волонтерской деятельностью и передал два автомобиля Вооруженным силам Украины через благотворительный фонд.

Как было установлено, житель Львовской области в августе 2022 после прохождения военно-врачебной комиссии был признан годным к военной службе. В мае 2023 г. ему вручили повестку, однако он уклонился от призыва на службу в армии.

В ходе судебного процесса обвиняемый заявил, что он активно занимается волонтерством и через благотворительный фонд передал два автомобиля Вооруженным силам Украины. Он также просил о смягчении наказания, чтобы суд не отправил его в тюрьму. Подсудимый также признал свою вину в уклонении от мобилизации.

Суд учел тот факт, что мужчина передал автотранспорт Вооруженным силам Украины. Однако, несмотря на это, он был признан виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к одному году условного срока. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

"ЛИЦО_4 признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначить наказание 3 года лишения свободы. Согласно ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год ".

Согласно ст. 76 УК Украины обязать ЛИЦО_4 периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства", – говорится в приговоре.

Ранее в Закарпатской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от повестки и избегал мобилизации в течение года. В марте 2023 года гражданин публично отказался брать повестку во время построения на территории пункта постоянного сбора военнообязанных.

Напомним, что ранее суд вынес приговор мужчине из Волыни, который уклонился от мобилизации. Получив повестку, он не явился в пункт сбора. Суд признал уклониста виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК. Мужчина получил один год ограничения свободы, поскольку заключил соглашение с прокурором о признании вины.

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