Во время эвакуации раненого собрата попал под удар дрона: на фронте погиб Герой из Луцка

На фронте погиб 31-летний Герой из Волыни Владимир Зберун. Он почти месяц считался пропавшим без вести.

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Об этом сообщили в Шацкой общине. Владимир Зберун, уроженец Луцка, проживал с женой и детьми в селе Пульмо.

В ряды войск он был призван 9 марта 2023 года Луцким РТЦК и СП. Сержант Зберун служил в воинской части 1141 г., защищая наше государство.

Во время эвакуации раненого побратима он получил удар от вражеского FPV-дрона в Запорожской области. С 21 мая 2024 года он считался пропавшим без вести, однако эта дата оказалась днем его гибели.

У Владимира Зберуна остались жена, две дочери и мать. В субботу, 15 июня, Герой на щите вернулся на Волынь, где его встретили жители поселка на коленях.

Чин отпева состоится в воскресенье, 16 июня, в 12:00 в Свято-Николаевском храме села Пульмо.

Напомним, ранее стало известно, что в Волчанске в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Орест Приймачук защищал Украину с начала полномасштабной войны. Дома его ждала молодая жена.

Также сообщалось, что в Киеве простились с погибшим на фронте известным фотографом Арсеном Федосенко. Он погиб в результате вражеских обстрелов.