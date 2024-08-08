Водителям трамваев и троллейбусов в Луганске больше года не платят заработную плату – Центр национального сопротивления

На временно оккупированной территории Луганска бюджетникам не выплачивают зарплату. В частности, оккупационные власти решили сэкономить на выплатах водителям трамвайно-троллейбусного управления так называемой ЛНР.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Эта проблема тянется еще с марта прошлого года.

По состоянию на сегодняшний день, 16 водителей местного коммунального предприятия не получили по меньшей мере полтора миллиона российских рублей зарплаты. Невыплаты и задолженности по оплате труда являются системными, что привело к критической нехватке водителей общественного транспорта в оккупированном городе.

Подобная ситуация наблюдается и во временно оккупированном Донецке. На маршруты выходит только треть автобусов, троллейбусов и трамваев из-за нехватки водителей.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье вместе с представителями местной "администрации" организуют рейды для определения помещений, владельцы которых не предоставили правоустанавливающие документы на жилье. "Безхозяйственное" имущество захватчики конфискуют и, вероятно, будут передавать российским переселенцам.

Напомним, в Луганской ОВА сообщили, что оккупанты вывезли детей из временно оккупированной Луганщины в Новосибирскую область. Там их держат в палаточном военно-патриотическом лагере путинской юнармии, оккупанты обучают их тактической, огневой и строевой подготовке.