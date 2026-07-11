Воздушные силы ВСУ благодаря боевым действиям экипажей истребителей Су-27 нанесли точный удар по месту скопления российских штурмовых групп в Родинском в Донецкой области. Удар был нанесен по району концентрации личного состава противника.

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Скопление использовалось для подготовки наступательных действий. О результатах боевой работы сообщили бойцы ВВС ВСУ "Подсолнух".

Авиаудар нанесли экипажи истребителей Су-27. Целью стал район в Родинском, где российские войска сосредоточили штурмовые подразделения перед возможными наступательными действиями.

На видео запечатлен момент поражения обозначенной цели после применения авиационного вооружения.

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Родинское расположено вблизи Покровского направления, где в последнее время продолжаются интенсивные боевые действия.

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