Как будут штрафовать военнообязанных и тех, кто достиг 25 лет и не состоял на учете: разъяснение юриста

В Украине 16 июля истекает 60-дневный срок, за который военнообязанные граждане должны были обновить свои данные. В дальнейшем за игнорирование этой нормы мобилизационного законодательства предусматриваются штрафы в несколько десятков тысяч гривен.

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То есть речь идет о наказании за нарушение процедуры постановки на воинский учет во время войны. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал украинский юрист, доктор юридических наук Роман Мудрый.

В первую очередь он напомнил о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Согласно ему, украинцы, состоящие на таком учете, были обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу документа (с 18 мая по 16 июля 2024 года) уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии таковой) и другие персональные данные.

"Так, если гражданин состоит на воинского учете и не обновил данные, его могут привлечь к ответственности в виде штрафа. Это касается именно военнообязанных", – отметил юрист.

Согласно ст. 33 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", воинский учет граждан Украины делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Статья 37 закона говорит, что на учет призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП подлежат также украинцы, которым более 25 лет и которые ранее не состояли на учете.

"То есть они нарушают процедуру постановки на воинский учет", – подчеркнул Мудрый.

Следующий аргумент: статья 65 Конституции Украины, предусматривающая, что защита Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Так, у каждого гражданина в соответствии с Конституцией и законами Украины есть обязанность защищать свою страну, ее неприкосновенность и целостность территории.

"Нарушителей могут привлечь к ответственности согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. По ней предусмотрена ответственность за нарушение воинского учета, что в особый период влечет наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", – пояснил юрист.

Иными словами, за необновление военно-учетных данных до 16 июля 2024 года размер штрафа для граждан варьируется от 17 000 до 25 000 гривен; для официальных лиц и организаций штрафы – от 34 000 до 59 500 гривен. При пропуске срока ТЦК может попросить полицию задержать нарушителя.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде вряд ли продлят срок обновления данных для военнообязанных. Он отметил, что существующие механизмы (ТЦК и СП, "ЦНАПы" и "Резерв+") позволяют всем гражданам Украины своевременно обновить такую информацию.

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