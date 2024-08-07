Военнопленного Александра Ищенко, водителя полка "Азов", попавшего в плен во время обороны Мариуполя, жестоко убили россияне. Его смерть наступила из-за множественных переломов ребер, шока и закрытой тупой травмы грудной клетки, вызванной "контактом с тупым предметом".

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Результаты судмедэкспертизы опубликовал в сети заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь. Убийство Ищенко является очередным случаем грубого нарушения российскими террористами Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного права.

"Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, мобилизовавшегося в "Азов" 27 февраля 2022 года. Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте", – прокомментировал документы Паламарь.

О смерти азовца Александра Ищенко стало известно 31 июля. Он находился в тюрьме в Ростове-на-Дону. По словам дочери защитника Украины, он умер за девять дней до официально объявленной Россией даты смерти, но украинскую сторону об этом не сообщили. Также не было официального уведомления о причине смерти.

Защитнику было 55 лет, он был женат. В 2022 году Ищенко вступил в территориальную оборону полка специального назначения "Азов" как военный водитель. Весной того же года в Мариуполе он попал в плен и стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.

Ранее стало известно о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Русские применяли к нему пытки и расстреляли.