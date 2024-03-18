Военнослужащие НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями и обучением – El Pais

В Украине уже присутствуют военные из стран НАТО, но они не участвуют в боевых операциях. Военнослужащие альянса выполняют задачи контроля за вооружением, которое предоставляется Украине, проводят разведывательные операции и осуществляют обучение.

Об этом сообщает испанская газета El Pais. Точное количество военных и из каких стран не уточняется.

Французский президент Эммануэль Макрон, заявив о возможности отправки солдат альянса в Украину, не только открыл дискуссию по этому вопросу, но и косвенно подтвердил, что на украинской земле уже есть военнослужащие из стран НАТО, однако они не участвуют в боевых действиях.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на конференции в Варшаве 8 марта, заявил, что в Украине уже присутствуют военные стран альянса.

"В Украине уже есть солдаты НАТО, и я хочу поблагодарить посольства, которые пошли на этот риск. В отличие от других политиков, я не скажу, какие это страны", – сказал Сикорский.

В последнем предложении Сикорский намекнул на канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего в конце февраля, что в Украине находятся британские и французские военные. Шольц отмечал, что его правительство не предоставит Киеву свои ракеты большой дальности Taurus, поскольку это потребует, как это уже произошло с британско-французскими ракетами Storm Shadow/Scalp, отправить военных техников для контроля этого оружия.

В то же время, президент Чехии Петр Павел, в телевизионном интервью 10 марта, заметил, что солдаты Атлантического альянса работают в Украине уже более десяти лет, не в составе боевых подразделений, а как армейские инструкторы.

"Следует помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, что по сути, было агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек", – заявил глава Чехии.

Он подчеркнул, что все это не противоречит международному праву и Уставу ООН.

Сообщается, что газета El Pais опросила многочисленные военные источники из Украины и стран Европейского Союза более двух лет войны. Все они согласны с тем, что ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях в Украине.

Однако источники также подтверждают наличие информаторов на местах, предоставляющих информацию о ситуации на фронте, определяют эффективность оказанной помощи и возможные проблемы ее использования, а также выявляют возможные случаи коррупции при оказании помощи.

Некоторые из этих неофициальных информаторов – бывшие иностранные военные, которые в качестве волонтеров воюют в рядах Вооруженных сил Украины.

El Pais отмечает, что по крайней мере два источника – американский и украинский – утверждают, что Вашингтон особенно активно контролирует оказанную помощь, организуя миссии между своим посольством и украинскими властями, а также посещая их вне официальных каналов.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Украина не рассматривает возможность введения войск Североатлантического альянса на свою территорию. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что для этого, по меньшей мере, нужно соответствующее решение.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что якобы рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева.