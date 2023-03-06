Военные получили от 'Метинвеста' 17 широкоформатных мониторов

Бойцы, работающие на передовой, получили 17 широкоформатных мониторов, на которых отображаются цифровые карты текущей боевой ситуации. Мониторы передала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

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"Современные технологии помогают ВСУ побеждать окупантов. А Метинвест делает все, чтобы наши защитники имели необходимое оборудование. Недавно компания приобрела и передала армии 17 широкоформатных мониторов", - говорится в сообщении компании.

На мониторах будут отображаться цифровые карты текущей ситуации на передовой, дающие защитникам четкое представление о тактической и оперативной ситуации на поле боя. Особенно полезной техники будут военнослужащие, работающие с системой ситуационной осведомленности Delta. Поэтому у врагов нет шансов спрятаться от пристального глаза наших защитников.

Недавно компания Метинвест также передала украинским военнослужащим очередную партию помощи - 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы " Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.