Блог | Ян Валетов: Военные преступления российской армии – это ее фирменный почерк

Более 40000 таких преступлений на сегодня расследуются украинскими следственными органами. Более 40000 за год с небольшим войны.

Видео дня

Женские обнаженные трупы облитые соляром и обложенные шинами под Киевом помните? Те, недогоревшие?

Я - помню.

Это мы с вами увидели видео о смерти нашего героя-украинца - и общество всколыхнуло. А скольких они казнили без видео? Скольких раненых добили в затылок? Сотню? Тысячу? Тысячи?

Сотни случаев изнасилований женщин самого разного возраста, детей и... мужчин.

Это не слова обмудсмена, это то, что сейчас находится в процессе расследования международными органами.

Еще раз - почти полторы сотни изнасилованных мужчин, 141 случай, если я не ошибаюсь.

Фирменный почерк опричников, государевых людей, чекистов и прочей нечисти, порождённой больной страной, которой с завидным постоянством правят монстры.

Меняются поколения, века проходят, а почерк неизменен.

Принуждение к любви, к дружбе, к братству, к совместному проживанию - это то, что заменяет им любовь, братство, доброе соседство. Разницу они не видят. Такие тонкости государевых слуг не интересуют.

Убить безоружного за слова "Слава Украине“ для них вполне естественно.

Нашему герою - слава и вечная память!

Всем нашим героям - слава!

И дай нам бог долгой памяти, чтобы помнить погибших за Украину и ее свободу, и тех, кто эту свободу пришел забирать.

Поименно.

В обоих случаях.